El Paisita, El Dorado y La Caribeña: consulte los números ganadores de hoy, 13 de octubre

Este martes 13 de octubre se lleva a cabo una nueva jornada de sorteos de las principales loterías y chances en Colombia. Durante el día, miles de jugadores estarán atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar más conocidos del país.

Como ocurre habitualmente, los apostadores esperan conocer los números ganadores de cada modalidad para comprobar si acertaron sus pronósticos y obtuvieron alguno de los premios.

Resultados de los sorteos de este martes 13 de octubre

El Dorado Tarde

Premio mayor: 4206.

La Quinta: 1.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance es una de las modalidades de juego que cuenta con una amplia participación en Colombia. Cada jornada reúne a personas que prueban suerte con diferentes combinaciones numéricas y siguen los resultados para verificar si sus apuestas coinciden con los números ganadores.

Los resultados se conocen de manera progresiva, de acuerdo con los horarios establecidos para cada sorteo. Por ello, se recomienda consultar la información oficial de cada operador para confirmar los números ganadores y verificar los premios correspondientes.