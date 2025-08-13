Suscribirse

Resultado del Super Astro Sol: sorteo del miércoles 13 de agosto de 2025

Este sorteo se realiza de lunes a sábado.

Redacción Loterías
13 de agosto de 2025, 9:10 p. m.
Resultado Super Astro Sol19 de julio
Conozca los resultados del último sorteo del Super Astro Sol | Foto: Captura de pantalla de youtube @superastro9759

Este miércoles, 13 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol. El número ganador fue el , signo .

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor

  • 4 cifras: 
  • 3 cifras: 
  • 2 cifras: 

Números ganadores de los recientes sorteos de la lotería

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Los jugadores pueden apostar a su número y signo favorito, buscando ganar premios según el número de aciertos y el valor de su apuesta.

Las loterías ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, compre en los puntos oficiales.

Para aumentar las posibilidades de ganar, se recomienda jugar con regularidad, pero siempre manteniendo un presupuesto fijo para evitar gastos excesivos.

Elegir números menos populares es otra gran opción, ya que muchos jugadores suelen elegir números basados en fechas especiales, como la fecha de fallecimiento de reconocidos cantantes.

Otra opción es considerar jugar en grupo, lo que le permitirá adquirir más boletos con una inversión menor. Aunque deba dividir el premio, las probabilidades de ganar aumentan.

