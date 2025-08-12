Resultado del Super Astro Sol: sorteo del martes 12 de agosto de 2025

Este martes, 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol. El número ganador fue el 2453, signo Capricornio.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor

4 cifras: 2453

3 cifras: 453

2 cifras: 53

Números ganadores de los recientes sorteos de la lotería

Agosto 11 de 2025: sorteo 5207 - número 4692 - signo Leo.

Agosto 9 de 2025: sorteo 5206 - número 7039 - signo Libra.

Agosto 8 de 2025: sorteo 5205 - número 5224 - signo Virgo.

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Los jugadores pueden apostar a su número y signo favorito, buscando ganar premios según el número de aciertos y el valor de su apuesta.

Las loterías ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, compre en los puntos oficiales.

Para aumentar las posibilidades de ganar, se recomienda jugar con regularidad, pero siempre manteniendo un presupuesto fijo para evitar gastos excesivos.

Elegir números menos populares es otra gran opción, ya que muchos jugadores suelen elegir números basados en fechas especiales, como la fecha de fallecimiento de reconocidos cantantes.