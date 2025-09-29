Loterías
Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 29 de septiembre de 2025
Esta lotería juega todos los lunes y es transmitida por el Canal Uno.
Redacción Loterías Revista Semana
El día lunes 29 de septiembre de 2025,se llevó a cabo el sorteo 4770 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 1544,de la serie 005.
Resultados del sorteo 4770 de la Lotería de Cundinamarca
Premio mayor de $ 6.000.000.000
- Número 1544 de la serie 005.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca
- Sorteo del 22 de septiembre de 2025: número 2448 de la serie 214.
- Sorteo del 15 de septiembre de 2025: número 1205 de la serie 162.
- Sorteo del 8 de septiembre de 2025: número 2448 de la serie 214.
El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 6 de octubre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.