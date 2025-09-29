Suscribirse

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 29 de septiembre de 2025

Esta lotería juega todos los lunes y es transmitida por el Canal Uno.

Redacción Loterías Revista Semana

30 de septiembre de 2025, 3:40 a. m.
Lotería de Cundinamarca entrega $6.000 millones: revise su billete.
Lotería de Cundinamarca entrega $6.000 millones: revise su billete. | Foto: Montaje El País: 123rf / Lotería de Cundinamarca

El día lunes 29 de septiembre de 2025,se llevó a cabo el sorteo 4770 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 1544,de la serie 005.

Contexto: Miloto| Balotas ganadoras del sorteo del lunes 29 de septiembre de 2025

Resultados del sorteo 4770 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 1544 de la serie 005.
YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 22 de septiembre de 2025: número 2448 de la serie 214.
  • Sorteo del 15 de septiembre de 2025: número 1205 de la serie 162.
  • Sorteo del 8 de septiembre de 2025: número 2448 de la serie 214.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 6 de octubre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

