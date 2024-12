Ser líder no es lo mismo que ser jefe. Muchos de quienes han llegado a esas altas posiciones lo han logrado gracias al desarrollo de competencias técnicas, pero no porque necesariamente sepan liderar. Un jefe que intenta imponer su autoridad o que infunde miedo para que otros sigan sus instrucciones no inspira ni se gana la confianza de su equipo.

Una de esas investigaciones, hecha por la firma Gallup, señala que un líder no asume el rol de mandar y controlar, sino el de un coach que ayuda a sus colaboradores a alcanzar metas y elevar su desempeño. Google también ha hecho estudios en el tema, para lo cual ha reunido datos con más de 100 variables en análisis con 10.000 gerentes. De ese ejercicio ha resultado que ser un buen coach es la habilidad más importante para ser un gran líder. Incluso, un informe de The Society for Human Resource Management afirma que las organizaciones que trabajan activamente para crear culturas de coaching, utilizan este para comunicarse, liderar y desarrollar equipos. Además, los estudios de Zenger Folkman revelan que cuando un líder es efectivo haciendo coaching y desarrollando a otros, sube el nivel de compromiso de su equipo. De esta forma, el estilo del líder coach no solo hace que estos sean más efectivos en su rol, sino que los ayuda a ser orientadores y guías para sus subalternos.

¿Cómo adoptar el estilo del líder coach? Según la experta, el líder coach facilita el aprendizaje de sus colaboradores y los ayuda a alcanzar metas a través de conversaciones productivas, constructivas y significativas. “Las técnicas de coaching aplicadas al liderazgo son ideales para tener este tipo de conversaciones, donde se ayuda a otros a ver las situaciones y verse a sí mismos con mayor claridad, ampliar su perspectiva, empoderarse y diseñar estrategias y planes de acción para alcanzar metas”, explica.

Un líder que se comunica como un coach reconoce en sus colaboradores sus fortalezas, los ayuda a desafiar sus propios paradigmas; a hacerse responsables, y a sentirse seguros para salir de la zona de confort y entrar a una en la que asumen desafíos y compromisos que contribuyan a materializar la visión que tiene a largo plazo.

“Esto implica construir relaciones de confianza con el equipo, crear espacios seguros de aprendizaje, hacer preguntas reflexivas, usar un lenguaje apreciativo y efectivo, escuchar con empatía, dar retroalimentación constructiva, explorar alternativas, mover a la acción y hacer comentarios que produzcan un impacto positivo en las personas y los resultados”, concluye la experta..

Cómo ser coach

El líder no puede confundirse con un coach aunque debe usar algunas de sus estrategias y habilidades. Estas son algunas.

Tacto y habilidades sociales: el líder coach discute temas profesionales y privados con su equipo. Por eso debe tener mucha discreción e integridad en el manejo de esta información.

Habilidades de comunicación: el líder debe transmitir claramente sus expectativas al equipo y los objetivos de trabajo.Retroalimentación: debe existir un espacio constructivo para reflexionar sobre el trabajo e identificar áreas en las que se puede progresar.Preguntar: el líder debe permitir que, por medio de inquietudes, los empleados ayuden a formular soluciones, lo que promueve la creatividad. Resultados: aunque el líder debe trabajar en el desarrollo de las capacidades de su equipo, no debe olvidar que el éxito de su gestión se ve si hay resultados.