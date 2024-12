Colombia es un país de joyas ambientales y en el corregimiento de Bitaco, en la parte más alta del municipio de La Cumbre, en el Valle del Cauca, está una de ellas. En este lugar se encuentra una inmensa reserva natural y de biodiversidad única en la región, que convive con los únicos cultivos de té existentes en el país.

Es un espacio con miles de hectáreas de vegetación y bosques nativos, que se han convertido en corredor estratégico para el paso de diversas especies. Dada su gran riqueza, en el lugar se desarrollan una serie de proyectos tendientes a proteger la naturaleza, empezando por las fuentes hídricas, pero también a apoyar a las comunidades, pues se trata de una zona que enfrenta dificultades económicas.

"Todos los días hay quemas y talas en Bitaco y esta es una joya ambiental a la que todos debemos cuidar", dice Carlota Llano, gerente de la Fundación Agrícola Himalaya, firma que maneja los temas se sostenibilidad y ambientales de Agrícola Himalaya, productora de las marcas de té Hindú y Bitaco.

Se trata de un área muy importante, pues allí nacen las aguas que surten al municipio de La Cumbre y parte de las poblaciones de Dagua, Yumbo y Cali. Llano, dice que el trabajo se ha centrado en contagiar a los demás de la necesidad de cuidar y proteger los ecosistemas y más en momentos en que el cambio climático es una realidad y se deben tomar acciones tendientes a mitigarlo.

Los cultivos de té se encuentran ubicados en un área de bosque de niebla que pertenece a la Reserva Forestal Protectora del Río Bitaco y allí también está la Reserva Natural Himalaya. Esta zona hace parte del Registro Nacional de Áreas Protegidas y de acuerdo con los registros de la empresa allí habitan 256 especies de aves, 28 de anfibios, 23 de reptiles, 28 de mamíferos y 772 especies de flora, entre ellas, más de 150 de orquídeas. En este punto también nace el río Bitaco -principal fuente de agua del corregimiento-, donde empieza la cuenca del pacífico.

Desarrollo rural sostenible

Agrícola Himalaya cuenta con 200 hectáreas de terreno, de las cuales 100 corresponden a bosque nativo y 71 están sembradas con plantas de té. Para Llano, la generación de valor de una empresa debe estar ligada con un concepto de sostenibilidad. “Si tú no cuidas el planeta, no cuidas a la gente, no trabajas por un desarrollo rural sostenible, generar valor económico solamente no tiene sentido y tampoco es ético”, manifiesta.