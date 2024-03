Grandes felinos fueron captados por cámaras trampa en el Pacífico colombiano; invitan a trabajar por su conservación

Tanto el puma como el jaguar figuran en la cúspide de la pirámide alimenticia y se catalogan como una ‘especie sombrilla’, pues su presencia implica que existen presas suficientes para alimentarlos) . Adicionalmente, desde la corporación se hizo un llamado especial a la comunidad para no alarmarse ante la presencia de los felinos.

“Es importante decirles a las comunidades cercanas a Bahía Málaga que, si los observan, los dejen quietos. Ellos no atacan a los humanos; por el contrario, se alejan de ellos. En segundo lugar, es importante que no consumamos o no cacemos las especies que ellos normalmente cazan para comer. Es crucial que ellos, en sus propios ecosistemas, encuentren su alimento”, anotó el director de la CVC.