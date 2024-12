El último boletín de detecciones tempranas del Ideam señaló que cerca de 43.000 hectáreas fueron deforestadas en Caquetá (45,9 %), Meta (13,1%) y Guaviare (9,8 %) en el último trimestre de 2018.

El representante señaló que los funcionarios que trabajan en esa entidad son elegidos y pagados por el Ministerio de Ambiente con los más de 84 millones de dólares que esos países destinaron para este proyecto. "Solo el director de ese programa se gana más de 300 millones de pesos al año y no vive en ninguno de los departamentos que conforman la Amazonia colombiana, es decir, ni en Putumayo,Caquetá o Amazonas; vive en Bogotá", dijo.

El congresista informó que el anterior ministro de ambiente, Luis Gilberto Murillo, le había entregado la administración de ese programa al Fondo Patrimonio Natural, el cual se encarga de realizar toda la contratación. "Realizan contratos de servicios personales, de trabajo y de obras, pero además suminstran servicios y adelantan consultorías. Sin embargo, esta organización no acude a los procedimientos contractuales de la legislación colombiana, por lo que no aparece en plataformas como Colombia Compra Eficiente o el Secop y, por tanto, no se sabe cómo, cuándo y con quién contrata, pese a adelantar millonarios convenios", dijo González, quien mencionó que esta organización, creada en 2005 bajo la figura de participación mixta, firmó, por ejemplo, un convenio con el Ideam por 15.000 millones de pesos.

El representante afirmó que según los reportes de las entidades bancarias colombianas, en los que Patrimonio Natural tiene cuentas, hasta el momento se han gastado más de 52 millones de dólares en el programa Visión Amazonía y los resultados -según él- no se ven reflejados en una reducción de la deforestación en esa zona.

"Llamo la atención de la Contraloría y Procuraduría sobre este aspecto, porque el hecho de que no sean dineros de los contribuyentes colombianos no quiere decir que no los podamos supervisar. El Estado colombiano tiene una obligación con esos países que han confiado y han apoyado a Colombia en su lucha contra la deforestación, además porque no estamos hablando de cualquier centavo. Hasta ahora no conozco a ningún campesino del Caquetá que me diga que le han pagado por no deforestar, por cuidar un bosque o por crear una empresa legal para la explotacion de la madera", recalcó.

Para González es sospechoso que Visión Amazonía haya decidido de un momento a otro cambiar su misión de cero deforestación al año 2020. "Ahora su meta es ayudar al país para que logre sus objetivos de reducción de la deforestación", resaltó el parlamentario.