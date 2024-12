Trancón de delfines rosados por bajo caudal en ríos de la Orinoquia

Entre 2013 y 2019 se realizaron 10 rescates, lo que permitió salvar a 15 delfines. A estas cifras hay que sumar otros tres episodios en los que los animales fueron hallados muertos cuando llegó la ayuda y también situaciones en las que los pescadores alertaron sobre delfines atascados en zonas de poca agua, pero que al final lograron huir por sus propios medios. Los investigadores de Omacha y Neotropical Cuencas aseguran que estos no son casos aislados y que los delfines están sufriendo las consecuencias del cambio climático y del uso de ciertas artes de pesca en la región. Lo más grave es que lo que ocurre no es más que el reflejo de la vulnerabilidad actual de los ecosistemas orinocenses.

Los pescadores de la zona avisaron sobre el hallazgo de una hembra y una cría en un sitio de condiciones muy precarias, donde el nivel del agua es muy bajo. Al lugar acudió personal de la Fundación Omacha y de la Fundación Neotropical Cuencas. Al llegar se dieron cuenta que no eran dos animales sino tres —dos hembras y una cría— y con el apoyo de las comunidades locales, pescadores y Defensa Civil, trasladaron a estos grandes mamíferos acuáticos hacia el río Arauca. La mala noticia es que en el camino la cría murió debido al grave estado en el que se encontraba.

Prisciliano González es uno de los pescadores de Arauca que está comprometido con la protección de los delfines. El año pasado vio dos de estos animales varados en Caño Jesús y al notar que el agua venía bajando días atrás, dio aviso a Kelly Valencia. “Ayudé con la captura para que luego los trasladaran y los vi porque se quedaron varados en la zona donde suelo buscar peces ornamentales. Son animales en peligro de extinción y hay que cuidarlos. Cuando vas en canoa ves grupos de hasta 15 delfines, hay uno que me acompaña en las jornadas de pesca”, cuenta González.

Valencia comenta que ahora las comunidades son más conscientes e informan cuando hay un varamiento. “Estamos capacitando a las personas, creando guardias ambientales, cuidadores de los delfines en esos lugares neurálgicos para que nos informen a tiempo. En el pasado murieron dos delfines porque no nos informaron oportunamente”, asegura.

Los registros de Valencia vienen desde 2012, aunque afirma que es probable que estén ocurriendo desde antes pero la gente no informaba . Aún recuerda el primer caso que atendió. Sucedió en Isla Guardulio (Arauca), se trataba de una hembra con su cría, el rescate tardó 20 minutos pero lo más complejo fue llegar pues era una zona muy apartada. “Nos avisaron el día anterior, los animales ya llevaban dos días varados. Los llevamos al río Arauca mientras, como podíamos, los hidratábamos constantemente”, dice.

Pero esta no es la única amenaza que enfrentan los delfines rosados o toninas. Trujillo está convencido de que el cambio climático es el principal causante de los varamientos de estos grandes mamíferos de agua dulce. En Arauca está bajando rápidamente el nivel de los ríos y no le da tiempo a los delfines de buscar sitios más profundos, “quedan atrapados y toca rescatarlos. Esto ocurre debido al cambio climático y las variaciones atípicas del nivel del río [Arauca]”.

Este río es compartido con Venezuela en gran parte de su recorrido y las normatividades pesqueras en cada país son diferentes. Por ejemplo, en Colombia están prohibidas las redes pero en Venezuela no y esto hace compleja la gestión pesquera, a pesar de que en 2017 Omacha ayudó a la construcción del Plan de Manejo de Mamíferos Acuáticos de Venezuela tratando, entre otras cosas, de armonizar las normativas pesqueras.

Aunque los delfines rosados de la Orinoquia no tienen una presión por caza tan fuerte como los de la Amazonia, en Orocué (Casanare), a orillas del río Meta, se han presentado muertes cuando quedan atrapados en algunas artes de pesca. Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, cuenta que hace un par de años aparecieron tres delfines muertos con marcas de redes y eso coincidió con la época de verano, cuando hay desplazamiento masivo de pescadores a lo largo del río Meta, con artes de pesca prohibidos como los chinchorros —serie de hilos, tejidos y amarrados a una cuerda superior o de flotadores y a una cuerda inferior de plomos—. "Ahí generalmente quedan atrapados los delfines y se mueren", dice.

Para Trujillo, lo que está pasando con los delfines es un ejemplo de todo lo que puede estar sucediendo con la biodiversidad en general. Asegura que cuando no hay un pulso adecuado de inundación, los peces pueden dejarse de reproducir y se pierden las larvas y, las altas temperaturas hace que nazcan más hembras en las puestas de tortugas y de reptiles en general. “Es un efecto dominó en biodiversidad. Y eso también tiene su repercusión en los seres humanos, en seguridad alimentaria. A través de los delfines estamos identificando graves problemáticas que se prevén para el futuro”, indica.

El delfín es una especie tope, es decir, está en lo alto de la cadena trófica por lo que, según Kelly Valencia de Neotropical Cuencas, hacen control biológico de muchas especies “y no necesariamente le hacen competencia a los pescadores”. Asegura que controlan a los caribes (pirañas) que se comen las larvas de los bagres, una función importante, ya que buena parte de la economía de los pobladores de Arauca se sustenta en la pesca.

Los delfines son muy importantes para el ecoturismo en la región y si desaparecen no solo será un golpe para la biodiversidad sino para la economía local. La cadena de relaciones es larga pero frágil, por ejemplo, la deforestación a orillas de los ríos —potenciada por el cambio climático— acaba con los árboles, sin árboles no hay alimento para muchos peces y sin peces no hay alimento para los delfines.

En la Fundación Omacha están convencidos de la gravedad de lo que ocurre con estos grandes animales de río y cómo este es un bioindicador de muchos otros problemas. En uno de los rescates aprovecharon para ponerle transmisor satelital a una de las hembras y así conocer cómo son sus movimientos en esa zona. Mientras más información tengan de la especie, mejores estrategias de conservación se podrán implementar no solo para el animal sino para el ecosistema donde vive.