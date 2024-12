Según los expertos, el derrumbe del casquete glaciar de la Antártida rediseñará las costas del mundo como consecuencia del aumento del nivel del mar.

"Hace diez años, los modelos sobre la Antártica no preveían una pérdida importante de hielo durante este siglo. Incluso había debates sobre un posible aumento del volumen de hielo. Hoy en día, todos los modelos muestran pérdidas de hielo a un ritmo importante. El casquete glaciar del continente ha perdido 150 millones toneladas de hielo por año desde 2015, casi la totalidad en la Antártida occidental. Y esto se acelera. Ya no quedan dudas", indicó Anders Levermann, experto de la Antártida en el Potsdam Institute of Climate.

Para Levermann los estudios existentes muestran que la Antártida occidental superó un punto de no retorno. "Es inestable y va a liberar su hielo más frágil en el océano, un equivalente a más de 3 metros de elevación del nivel del mar", sostuvo.

El científico agregó que otro estudio que realizó junto a otros colegas en 2014 preveía un aumento de 50 centímetros del nivel de los océanos vinculado a la Antártida hasta 2100. "La última evaluación de los expertos de la ONU en clima (IPCC) decía 16 cm como máximo. En 2016, un importante estudio en la revista Nature planteaba una contribución mucho más importante, de hasta un metro", dijo.