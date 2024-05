Así ha sido el impacto del Bosque Tosh en el ambiente y las economías campesinas del oriente antioqueño

Este programa de conservación se realiza en alianza con la Corporación Masbosques, una organización sin ánimo de lucro que promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales . Ellos trabajan directamente con las comunidades a través de convenios con otras organizaciones. El Bosque Tosh hace parte del mecanismo creado por Naciones Unidas y denominado REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation, por su sigla en inglés), específicamente orientado a programas de reforestación y reducción de emisiones de CO2.

Y así lo ha percibido Luis Alberto. “Soñamos con tener cosas que valgan la pena, para nosotros eso significa querer lo que uno hace y querer la naturaleza y la tierra. Si no tenemos agua no tenemos nada, sin bosques no hay oxígeno. Un día entendimos que no se puede cortar madera, porque con eso se genera comida para cuatro personas, pero la cantidad de destrozos en la naturaleza es muy grande, no vale la pena. El mensaje que le mandamos a la gente es que no piensen en ellos, sino en los que vienen detrás. La verdadera riqueza es tener tranquilidad y paz de saber que hice algo para servirle a los demás”, concluyó.