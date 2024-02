Crece la minería ilegal en Colombia. Esto proponen los expertos para combatirla

César Díaz, ex viceministro de Minas, destacó que este Gobierno, al igual que sus antecesores, tiene la voluntad de avanzar en la formalización de los pequeños mineros ilegales y artesanales. No obstante, advirtió que “estas medidas no han sido muy efectivas. Ni destruir maquinaria amarilla ha dado grandes resultados, por lo que es importante buscar otros mecanismos para enfrentar este tema”. A su juicio, algunas comunidades mineras pequeñas no se han formalizado “porque dicen que es un camino muy extenso, los instrumentos son muy complejos y hay largos tiempos de espera. Hay que revisarlo”, puntualizó.