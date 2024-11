Después de que su video fuera viral, el clip llegó a las manos de reconocidos artistas como Gusi y Santiago Cruz, quienes no dudaron en buscarlos para hacer música juntos. Conmovidos por su talento y su espíritu, estos artistas los impulsaron a llevar sus composiciones al terreno de la música pop y tropical.

Su historia, sin embargo, no se detuvo ahí. Algunos influenciadores como Sebastián Moreno, Tatán Mejía y Variel Sánchez utilizaron sus plataformas para conectar a Los Clásicos con una audiencia más juvenil. Gracias a este respaldo, el grupo ha compartido su historia en The Juanpis Live Show y Los 40 Principales.

Describir +de75 como una canción conmovedora sería quedarse corto de palabras. Con un estribillo pegajoso, Los Clásicos apelan al recuerdo y a la soledad. Y este próximo 30 de noviembre el Movistar Arena lo cantará a grito herido: “Si algún día no me acuerdo ni de tus primeros pasos, y que cuando estaba rota fui quien pegó los pedazos. Si algún día se me olvida la canción que te escribí, ese día pido al cielo que tú te acuerdes de mí”.