“Tenemos las mejores playas de Colombia”: gobernadora de Sucre sobre el potencial turístico del golfo de Morrosquillo

Al frente de la coordinación que exigió la pandemia recorrió todo el departamento y esa posibilidad le permitió no solo acercarse a las comunidades, conocer y entender sus necesidades; sino también descubrir que Fortunato Chadid hizo honor a la tierrita cuando escribió su himno: “Sucre es un tesoro de belleza sin igual”.

L.G.: Quiero canalizar esa fuerza sucreña de la que hablo, y con la que me identifico, para ejercer un nuevo liderazgo que busca poner de acuerdo a todos los actores en el territorio para concretar lo que se tiene que hacer para progresar. Me refiero a un liderazgo de concertación, resultado de un trabajo en equipo, sano, en el que todos importan; las distintas fuerzas políticas, la ciudadanía y el sector privado, que aquí nunca ha sido tomado en cuenta. Esta nueva forma de liderar el departamento es en sí misma un cambio. Particularmente me siento escuchada y apoyada por el privado, por el Gobierno nacional, y eso es esperanzador.