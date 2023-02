En cada edición del Carnaval de Barranquilla la selva africana se apodera de la calle 13 en el municipio de Galapa, Atlántico. Aquí está el hogar de José Francisco Llanos Ojeda, un artesano reconocido en toda la región por elaborar máscaras inspiradas en animales salvajes, con las que bailarines, visitantes y hasta la reina del Carnaval dan vida a sus atuendos.

Las máscaras son un elemento característico del folclor del departamento. “Me inicié desde los siete años, aprovechaba el ir y venir del colegio para ver a los artesanos en precarnavales y carnavales elaborar máscaras en barro y talladas en madera”, contó Llanos, quien fue el Rey Momo del Carnaval del Bicentenario 2013.

Se convirtió en bailarín y en 1975 fundó la comparsa ‘Selva Africana’. Luego empezó a diseñar máscaras y tocados con formas de animales para adornar los vestuarios de los bailarines.

El artesano José Francisco Llanos con la reina del Carnaval de Barranquilla 2023, Natalia González de Castro, en la izada de bandera de la agrupación 'Selva Africana'. - Foto: Wado - Carnaval SAS

“Llegué a tener más de 200 revistas Geomundo, ahí me nutría sobre la cultura africana. Veía que las tribus cuidaban sus territorios a través del colorido de las máscaras y después de leer todo eso, lo ponía en práctica y lo llevaba a la puesta en escena”, recordó.

Lo que inició como una pasión, se transformó en un negocio familiar. Llanos vinculó a su esposa y a sus hijos. Primero fueron las máscaras, luego los tocados para los bailarines y ahora ‘Selva Africana’ es toda una temática que inspira en épocas de Carnaval.

Hay varios tipos de máscaras que fabrica en madera, barro y su especialidad: papel. El proceso de elaboración dura tres días y las técnicas se han perfeccionado con el tiempo.

“Cuando yo me inicié se hacía el molde y se empapelaba con almidón de yuca, pero no se cortaban como hoy, se destruía el molde. Entonces, si me encargaban 20 máscaras, esa era la cantidad de moldes que necesitaba”, detalló el artesano.

Natalia González de Castro, reina del Carnaval de Barranquilla 2023, junto a la comparsa 'Selva Africana'. - Foto: Wado - Carnaval SAS

Actualmente las máscaras se hacen con papel de bolsas de harina o de azúcar y se utilizan productos como la vaselina para no dañar los moldes. “El papel se pega pedacito por pedacito en el molde, luego se deja secar, cuando seca se hace el corte, se resana, se le aplica el estuco, luego se le agregan los colores y el brillo”.

La máscara de oro

De todas las máscaras que fabrica este artesano, hay una especial denominada ‘la máscara de oro’, que se le entrega a personalidades influyentes que visitan el municipio de Galapa durante carnavales. Shakira y el expresidente Iván Duque han recibido la distinción.

Además, cada año la reina del Carnaval de Barranquilla llega hasta la casa de José Llanos para recibir ‘la máscara de oro’ durante una izada de bandera a la que asisten el gobernador del departamento, el alcalde de Galapa, organizadores del Carnaval y orquestas invitadas.

Cada año la reina del Carnaval de Barranquilla recibe 'la máscara de oro', una distinción especial que otorga José Llanos a personalidades influyentes. - Foto: Wado - Carnaval SAS

“La izada de bandera de la comparsa ‘Selva Africana’ se volvió una tradición. Este año elaboramos un tocado especial para la reina Natalia González de Castro con mi familia, yo inicié con la base, mis hijos la adornaron y mi esposa pegó a mano los strass, que son piedras brillantes que se utilizan en la ropa, para que brillara”, contó Llanos.

Cada vez que van a iniciar estas fiestas, las comparsas y grupos folclóricos que participan en el Carnaval realizan una izada de bandera que marca el inicio de la mejor época para los barranquilleros. La reina y su comitiva son los invitados de honor.

La ‘Selva Africana’ se convirtió en un legado que incluso ha trascendido fronteras. En 2020, las máscaras de este artesano llegaron al Super Bowl, el evento deportivo más importante de la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos. “Shakira encargó de último momento más de 150 máscaras alusivas al Carnaval y las elaboramos en mi taller en una semana”.

A pesar de que no fueron tan visibles como se esperaba, varias personas estaban usándolas durante la presentación de la barranquillera.

“Carnaval sin máscara, no es carnaval”, esa es la frase con la que a José Llanos le gusta ser recordado. Después de pasar varios meses elaborándolas, se prepara para que muchos las luzcan en la Guacherna, la Batalla de Flores y la Gran Parada Departamental de Galapa, eventos que se aproximan en el marco del esperado Carnaval de Barranquilla.