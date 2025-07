Especial Mejor Colombia: Antioquia da ejemplo

En un país marcado por la polarización política, una crisis fiscal, reformas estructurales a la salud, las pensiones y el sistema laboral, además de debates constantes sobre el papel de las regiones en el desarrollo, Antioquia optó por seguir adelante y moverse por cuenta propia. La fórmula no es nueva: combinar la iniciativa privada, la acción decidida de los gobiernos locales y el músculo de una sociedad civil con agencia colectiva. Lo diferente es el contexto: una tensión institucional cada vez más visible entre el departamento y el Gobierno nacional , pero que no ha impedido –al menos hasta ahora– que la región mantenga su rumbo.

Desde la Gobernación, el discurso es similar. “En mi casa me enseñaron a no quejarme”, dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha optado por avanzar con los recursos de la “tierrita”. Un ejemplo simbólico es el Túnel del Toyo, una de las obras más estratégicas del país, que el Gobierno nacional dejó de financiar, pero que sigue en marcha gracias a recursos departamentales. “Nos dijeron que no había plata, que no era posible. El Gobierno no honró su obligación y por nuestra persistencia nos lo entregaron”, afirmó Rendón.