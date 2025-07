El programa que impulsa el desarrollo empresarial en el Bajo Cauca: “Estamos demostrando que la región tiene potencial”

Emprender no ha sido fácil. De acuerdo con el estudio La Supervivencia Empresarial en Colombia, de Confecámaras, el 66 por ciento de los emprendimientos no sobreviven más de cinco años. Por eso, Soledad valora tanto el acompañamiento que ha recibido de la Alianza Avancemos Bajo Cauca, un programa de la Corporación Interactuar, Mineros Colombia y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama) para fortalecer los emprendimientos de la región.

“La mayoría de las veces los emprendedores tenemos una idea, pero no sabemos cómo iniciar y por falta de asesoría se cometen muchos errores. Este programa llegó en un momento clave porque estaba buscando cómo avanzar y le he sacado todo el provecho; la Alianza me ha brindado capacitaciones, conocimientos y me ha impulsado también a crecer. Por ejemplo, he mejorado mucho en marketing, finanzas y temas de ley”, reconoció Soledad.