Mujer que insultó a policías en cuarentena fue despedida del trabajo

En Colombia ya se cumplen 10 días de aislamiento obligatorio. Y aunque para muchos colombianos ha sido difícil no salir de sus casas , para otros ha sido necesario, pues además de llevar el alimento a su hogar, también deben comprarlo para abastecerse durante estos días de cuarentena.

Pero este no fue el caso de María Victoria, pues hace unos días circuló en redes sociales un video donde se ve a la ciudadana discutiendo con dos oficiales de la Policía, que aparentemente le estaban poniendo un comparendo por estar en la calle durante el aislamiento preventivo.

En el video se ve a una María Victoria furiosa gritándole a la oficial de Policía: ‘‘Entonces póngame ese comparendo ya. Acaben con esto, pero ya‘‘, a lo que ni la oficial ni el agente que estaba grabando respondieron. Tras conocerse el video, muchos cibernautas empezaron a criticar la falta de conciencia de María Victoria al salir a la calle y no cumplir con el resguardo, además de opinar sobre la actitud de ella frente a la autoridad.

Luego de este infortunado hecho, la mujer decidió hablar sobre el tema y explicó que los agentes le habían retenido la cédula y cuando se dio cuenta de esto decidió correr tras ellos para solicitarla. ‘‘Yo estaba bajo el efecto que te causa que te roben la cédula‘‘, aseguró.

‘‘Les puedo pedir disculpas públicamente, pero lo que no fue leal hacia un ciudadano es que me hubieran grabado y hubieran hecho ese video viral. Por eso me despidieron del trabajo, y era un día festivo‘‘, aclaró María Victoria en entrevista.

La ciudadana aceptó que sí había sido altiva con la autoridad, pero que nadie vio el video completo porque lo editaron; también explicó que ante la retención de su cédula, ella reaccionó con pánico y esa fue la molestia que se notó en el aparte del video.