Reflexiones de Tina Wells sobre la vida, el liderazgo y la igualdad de género

Tina Wells es una emprendedora de renombre, autora de best sellers, oradora inspiradora y creadora de marcas innovadoras. Su filosofía se centra en la importancia de encontrar un equilibrio armonioso entre el trabajo y la vida personal como clave para mejorar la calidad de vida.

Con una carrera marcada por el éxito en múltiples áreas, Wells aboga por la integración de ambas esferas para alcanzar la plenitud y el éxito en todas las áreas de la vida. Su enfoque en la armonía entre el trabajo y la vida personal sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de cultivar un equilibrio saludable para lograr el bienestar y la realización personal.

Foro Women Working For The World Tina Wells Bogotá 15 De Febrero De 2024 Juan Sebastián Cruz Ruiz/Semana | Foto: JUAN SEBASTIAN RUIZ

Wells fue invitada al Foro Women Working for the World, su charla fue un viaje de exploración a través de experiencias, lecciones y logros que marcan una diferencia significativa y contribuyen al empoderamiento femenino a nivel global. Semana conversó con ella.

¿Cuándo se te ocurrió la idea de iniciar Buzz Marketing Group?

La idea de iniciar Buzz Marketing Group surgió cuando tenía 15 años. En aquel entonces, mi pasión era la escritura de moda, aunque carecía de conocimientos en el ámbito empresarial. Consideré la posibilidad de ser abogada en el futuro, pero mi enfoque principal estaba en el mundo de la moda. Fue durante mi trabajo en un periódico, donde escribía reseñas de productos, que se gestó la idea. Recuerdo específicamente escribir sobre un reloj, lo que generó un interés por parte de las personas que querían conocer más sobre mi opinión sobre sus productos. Esta experiencia fue la chispa que me impulsó a fundar Buzz Marketing Group. Fue una experiencia emocionante y divertida.

¿Qué obstáculos enfrentaste en tu juventud? ¿Podrías compartir más sobre esta experiencia?

La cultura juvenil estaba adquiriendo una gran importancia en aquel entonces. En 1996, no encontré muchos obstáculos debido a que tenía la información que la gente necesitaba. Sin embargo, empecé a enfrentar más obstáculos en mi carrera cuando alcanzaba los 30 y 40 años, lo cual puede resultar sorprendente. Inicialmente, el marketing era más creativo como industria y no tan burocrático como la ley o la banca. Era un ámbito acogedor que fomentaba la creatividad y la experimentación. Sin embargo, a medida que me establecí y aspiré a realizar proyectos más significativos, enfrenté desafíos mayores.

¿Cuáles fueron algunas de las decisiones críticas que tomaste y que han tenido un impacto positivo a largo plazo en tu marca?

En ocasiones, como propietarios de negocios, nos enfrentamos a lo que llamamos “una bifurcación en el camino”. Podemos optar por seguir un camino establecido o aventurarnos por uno nuevo. Recuerdo cuando tenía 27 años. En ese momento, mi agencia de marketing estaba prosperando y tenía una oficina establecida. Sin embargo, decidí desviarme y escribir un libro para niños, a pesar de no tener experiencia previa en ese campo. Fue una decisión desafiante, ya que implicaba dejar de lado mi enfoque principal en el negocio. Sin embargo, esa elección me llevó a escribir 20 libros hasta la fecha.

Otro momento crucial fue hace cinco años, cuando me enfrenté a la decisión de cambiar mi agencia o seguir mi pasión por el contenido. Opté por lo último, lo cual resultó aterrador pero gratificante. Hace dos o tres años, tuve la oportunidad de continuar creando contenido o incursionar en la producción de productos para Target, algo totalmente nuevo para mí. A pesar del miedo, decidí aventurarme y el año pasado envié casi un millón de productos a Target. Todos estos momentos tienen un tema común: enfrentar el miedo a lo desconocido y tomar decisiones audaces en busca de crecimiento y éxito.

¿Cuál es una lección fundamental que has llevado contigo a lo largo de tu vida?

Creo que la lección más importante que he aprendido es algo que mi padre siempre decía: “Si no planificas, estás planeando fracasar”. Los planes pueden modificarse en cualquier momento, pero existe una seguridad inherente en tener uno y seguir un mapa. Siempre he comparado la vida con tener un mapa: quizás no siempre lo necesites, pero cuando te encuentras perdido, puedes recurrir a él para encontrar tu camino. Personalmente, he experimentado cómo tener un plan, me ha proporcionado un sentido de dirección y seguridad. Aunque los planes pueden cambiar, trazar uno inicialmente es fundamental para enfrentar los desafíos y las incertidumbres que puedan surgir.

¿Qué te inspira?

Principalmente, me inspiran las niñas que tienen la misma edad que mis lectores, que oscilan entre los siete y los doce años. Para ellas, todo es posible. Todavía no han sido limitadas por las negativas de la vida, a excepción de las de sus padres, pero eso es diferente. Aún no han escuchado que no pueden hacer algo o que no pueden ser de determinada manera. Tienen una cantidad inmensa de emoción y ven infinitas posibilidades para lo que será su vida. Esa energía y ese potencial me inspiran profundamente.

¿Cuáles son algunas de las habilidades que te mantienen fuerte?

Creo que es fundamental mantener siempre la curiosidad por las novedades, incluso cuando estás completamente enamorado de lo que haces. Tomemos el ejemplo de ser fotógrafo, ¿de acuerdo? Siempre es importante mantenerse al tanto de las tendencias en la fotografía, explorar qué nuevas técnicas o enfoques están surgiendo y preguntarse qué más hay por aprender. Esta actitud es lo que te ayuda a mantenerte fuerte en tu profesión, ya que te hace consciente de que las cosas inevitablemente van a cambiar.

Es necesario adaptarse y evolucionar, de lo contrario, corres el riesgo de quedarte rezagado. Porque, independientemente de lo que hagas, el mundo sigue avanzando y cambiando constantemente. Por lo tanto, creo que para todos nosotros, es esencial mantener viva esa chispa de curiosidad, ya sea explorando nuevos campos de interés o simplemente aprendiendo algo completamente nuevo, aunque no esté relacionado con el trabajo. Ya sea cocinar una nueva receta, explorar un destino diferente o incluso adoptar una mascota, cualquier experiencia que te mantenga en un estado de aprendizaje continuo contribuirá a fortalecer tu carrera y tu vida en general.

Finalmente, ¿cuál sería el camino a seguir para que un país como Colombia promueva la igualdad de género?

Durante los últimos dos días he tenido la oportunidad de presenciar una serie de experiencias increíbles, conociendo a mujeres brillantes y fuertes. Creo que el primer paso es mostrar más de eso. Cuando era niño, había una frase que decía: “Si puedes verlo, puedes serlo”. Y al ver a tantas mujeres inspiradoras en estos últimos días, creo que cualquier joven que las observe pensaría: “Wow, puedo alcanzar las mismas metas que ellas. Puedo ser ministra en mi país, organizar conferencias, ser diseñadora o escribir libros”.