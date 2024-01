Círculo de Mujeres: “Mi invitación es a no estrenar y usar lo que tenemos en nuestro closet”, Eleonora Morales

“Lo que realmente me ha inspirado y lo que siempre quiero transmitir es crear un estilo propio, divertirnos con la moda. Siento que nos hemos limitado durante años alrededor de la moda, por todo. Por cómo nos ven, por lo que dicen los otros, por las tendencias... Y siempre me he basado en que tenemos reglas para todo, para estar en sociedad, para nuestro trabajo, inclusive para las relaciones, pero en la moda no las hay”, expresó Eleonora Morales.