200 días sin homicidios, pero, ¿qué pasa con los Derechos humanos en El Salvador? Juanita Gómez explica la polémica con Nayib Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha defendido una bandera en especial durante su gestión: la lucha contra las pandillas. En el marco de su programa, más de 50.000 pandilleros han sido encarcelados.

“Podemos informar a la población salvadoreña que ya llegamos a los 50.000 registros de personas detenidas en el período del régimen de excepción”, declaró a mediados de agosto el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza.

Esto le ha permitido mantener una aprobación del 89 %, sin embargo, existe mucha polémica alrededor de cómo lo ha logrado, pues la comunidad internacional mostró su desacuerdo especialmente en el tema de derechos humanos.

Esto debido a que Bukele ha dejado a los criminales sin comida, sin ropa, los ha amontonado y los ha hecho juntarse entre pandillas enemigas en las cárceles.

Vale mencionar que Nayib Bukele llegó a la Presidencia de El Salvador en 2019, con más de la mitad de los votos totales y con la promesa de llevar al país centroamericano hacia el futuro, lejos de las épocas de posguerra que vivía desde 1992. Desde entonces, ha enfocado todos sus recursos hacia la lucha frontal contra las pandillas.

Alrededor de esta lucha también ha surgido un debate relacionado con supuestas acciones que han sido calificadas como “inhumanas”. Y es que en las redes sociales han circulado numerosas fotografías de presos con los tatuajes insignias de la pandilla, siendo amontonados de manera humillante, rapados, en ropa interior y siendo obligados a correr esposados por los penales

No obstante, a pesar de las críticas, la administración de Bukele no ha bajado la guardia en su política contra las pandillas y continúa visibilizando sus “logros” en esta materia.

A través de su cuenta de Twitter, Bukele publicó un video tomado de la plataforma TikTok donde una persona, al parecer miembro o exmiembro de alguna pandilla, dice: “Hoy le pido al presidente y a las demás personas, mírennos como humanos; no nos miren como perros o animales, porque también tenemos familia, tenemos hijos, y nosotros no queremos hacerle daño a nadie, queremos cambiar. Solo pedimos que nos tiendan la mano, no el codo (...). Algo para demostrarles que sí somos diferentes y que sí podemos cambiar este país (...). Porque violencia siembra más violencia. Con el amor todo es posible”.

El video es acompañado por el texto “pandilleros dicen que ahora cambiarán”. Sin embargo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue categórico en su respuesta y envió una clara advertencia a los pandilleros en ese país.

“No. Entréguense a la justicia y paguen la pena por los crímenes que cometieron, esa es la única alternativa que tendrán”, sentenció Bukele. De igual manera, aseveró que, de lo contrario, tendrán que “enfrentarse a las consecuencias”.

De lo contrario, enfréntense a las consecuencias. pic.twitter.com/Miu1x02v1T — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 1, 2022

La publicación hecha por Bukele ha recibido miles de interacciones. Así mismo, varios usuarios de Twitter han dejado sus comentarios, entre ellos, el diputado salvadoreño Samuel Martínez, quien expresó: “NEGATIVO. Pagar por sus crímenes es la única solución”.

La posición de Bukele parece ser final. Mientras los pandilleros ahora abogan por el diálogo, el mandatario se mantiene firme en su lucha. De hecho, en un reciente trino escribió: “El que perdona al lobo, sacrifica a las ovejas…”.

Por otro lado, Bukele aseguró que se detectó que la clica (pandilla) Witmer Locos Salvatruchos, del Programa Libertad de la MS13, “aún está activa y fue la responsable de un homicidio en Comasagua”.

Con el objetivo de desmantelar la organización, Bukele dio la instrucción para que 2.000 soldados cercaran todo el municipio. “Sabemos que los pandilleros siguen ahí dentro”, precisó.

“Los equipos STO de la Policía entrarán en el cerco para identificar y neutralizar a los pandilleros. Los terroristas que logren evadir los operativos no podrán escapar del cerco, el cual se irá cerrando cada vez más, hasta que el último pandillero sea atrapado. En unos días, la clica Witmer Locos Salvatruchos, que atemorizó a Comasagua durante décadas, dejará completamente de existir”, enfatizó el presidente Nayib Bukele.