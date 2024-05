A este hombre lo sacaron de un gimnasio en España por cómo vestía y esta fue su reacción por redes

Normas de vestimenta en los gimnasios

Pablo, usuario implicado en el suceso, comenzó su relato en la plataforma explicando: “Me acaba de pasar algo que, os soy sincero, me hinchó las pelotas de una manera que si no lo suelto por aquí…”. Con este inicio, captó rápidamente la curiosidad de sus seguidores. Según narra, mientras estaba entrenando, un empleado del gimnasio se le acercó para comentarle que su atuendo no era adecuado para el lugar. “Perdone, es que no se puede venir al gimnasio con este tipo de ropa”, le dijo, señalando su ropa deportiva.