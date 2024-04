A pesar de los ataques de Irán, Israel continuará con la guerra en Gaza

El ejército israelí continuó el lunes sus operaciones en la Franja de Gaza, tras afirmar que el ataque iraní del fin de semana no lo desviará de su objetivo de eliminar al movimiento islamista palestino Hamás. “A pesar de los ataques de Irán, no hemos perdido de vista -ni por un instante- nuestra misión esencial en Gaza, que consiste en salvar a nuestros rehenes en manos de Hamás”, declaró Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí.

Irán, en tanto, parece haber querido evitar una escalada, según el analista Nick Heras del grupo estadounidense de investigación New Lines Institute for Strategy and Policy. Este ataque “estaba destinado a que todo el mundo lo viera, pero no a hacer que la situación degenerara en una guerra regional total”, comentó Heras a AFP.