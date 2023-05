Abuela de 77 años cumplió su sueño de casarse aunque tuvo que hacerlo con ella misma: esta es la historia

La señora Dorothy Fideli decidió que no se iría de este mundo sin protagonizar su boda de ensueño.

Una anciana de 77 años es la sensación en Estados Unidos luego de que demostró que nunca es tarde para cumplir los sueños. Dorothy “Dottie” Fideli se casó con ella misma el pasado 13 de mayo en una inusual boda celebrada en su hogar de retiro.

Para muchas personas, el día del matrimonio es uno de los más importantes y especiales de la vida, ya que corresponde al momento en que dos vidas se unen para siempre. Pero la señora Dorothy decidió que no se iría de este mundo sin protagonizar su boda de ensueño.

“Esto es algo que siempre he querido. Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad de hacer algo que me hará feliz”, dijo la adulta mayor en diálogo con WLWT.

La boda fue oficiada por el propio administrador del hogar de retiro, Rob Geiger. - Foto: Facebook: Noticias RTZ

Dottie es madre de 3 hijos y no pudo vivir un matrimonio soñado, a pesar de que cargó con ese remordimiento durante décadas; un día vio en los medios de comunicación que una mujer se casó con ella misma, razón por la que pensó que sería una buena idea aplicarlo a su vida.

Otro de los motivos para llevar a cabo su boda tiene que ver con la intención de regalarles un momento de distracción a sus compañeros de retiro, puesto que en ocasiones la monotonía hace que otros ancianos no estén bien emocionalmente.

De inmediato empezó a organizar los detalles para llevar a cabo su boda, esta se llevó a cabo la semana pasada en la casa de retiro O’Bannon Terrace en Goshen, Ohio. La boda fue oficiada por el propio administrador del hogar de retiro, Rob Geiger.

Una de las hijas de Dottie apoyó su idea, así que ayudó a conseguirle su atuendo de novia, además, realizó la logística para que todo saliera como estaba planeado. La novia lució un vestido blanco con mangas largas transparentes y detalles florales.

La sala comunitaria fue el lugar elegido para la boda, todos sus compañeros la acompañaron en ese trascendental día; afortunadamente, todo salió como se estipuló y la abuela pudo casarse consigo misma.

Dottie espera continuar viviendo de un retiro tranquilo con el acompañamiento de sus hijos y nietos.

Abuela cumplió el sueño de tener fiesta de quince

La fiesta de quince años puede llegar a ser uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer, ya que representa la transición de la niñez a la adultez. Por situaciones de la vida, algunas jóvenes no pueden realizar dicha celebración, sin embargo, nunca es tarde para cumplir los sueños.

Una abuela de 70 años se hizo viral en redes sociales luego de que cumpliera uno de sus sueños de juventud, vestirse como una princesa para bailar el vals con sus quince edecanes.

La experimentada mujer aprovechó su cumpleaños número 70 para poder combinarlo con el quinceañero que nunca pudo festejar. Esto debido a una niñez bajo condiciones de vida difíciles que no permitieron realizar una fiesta con los protocolos estipulados.

El hecho ha generado diversos comentarios en redes sociales, en su mayoría de admiración por la iniciativa presentada por la abuela y sus familiares. - Foto: YouTube: Al Rojo Vivo

Gracias al apoyo de sus hijos y nietos este sueño se puedo hacer realidad, en una nota realizada por el programa Al Rojo Vivo, se puede ver a la mujer dichosa luciendo un vestido elegante color azul y bailan el vals con sus invitados.

Esta conmemoración de su vida se da en el marco de una compleja cirugía a corazón abierto a la que deberá someterse para subsanar los problemas cardiacos que presenta. Razón por la cual dice que con la ayuda de Dios todo saldrá bien, por lo que volverá a disfrutar de su vida al lado de sus seres queridos.

El hecho ha generado diversos comentarios en redes sociales, en su mayoría de admiración por la iniciativa presentada por la abuela y sus familiares.