Insólito: tendero se quedó con el billete de lotería que una clienta rechazó y se ganó el premio

Ganar la lotería es un deseo que muy probablemente todas las personas han tenido en la mente por lo menos una vez en la vida. Un tendero en China de apellido Zhu, se hizo a una gran suma de dinero gracias a un error involuntario que cometió en la digitación del ticket de juego para una cliente.

Los hechos se presentaron en Zigong, Sichuan, cuando el pasado 4 de mayo una mujer de aproximadamente 40 años, se dirigió a una tienda de la ciudad para comprar un ticket de lotería. Antes de tomar una decisión final sobre los números que quería jugar, estuvo un par de minutos pensativa, hasta que apuntó los que creía eran los dígitos ganadores.

Teniendo en cuenta que ya tenía en su mente los números a los que le apostaría, el tendero le pidió los dígitos. La cliente procedió a dictarlos para que el hombre los digitara directamente en el sistema, pero allí se cometería un error.

El pasado 4 de mayo una mujer de aproximadamente 40 años, se dirigió a una tienda de la ciudad para comprar un ticket de lotería. (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images

“Normalmente estoy ocupado. Les pido que me escriban para no cometer un error. Ella podría haber estado apurada ese día, así que simplemente me lo leyó”, dijo Zhu a medios locales.

Al expedir el comprobante, la mujer se percató de que uno de los números no correspondía al solicitado inicialmente. Por esa razón la mujer decidió no aceptar el ticket para que le realizaran uno nuevo con los números de su elección.

A pesar de que el tendero intentó convencerla de que aceptara el ticket tal cual fue expedido, ella se negó a aceptarlo.

Debido a que el comprobante de juego ya se había generado, este no se podía retroceder así que el tendero se quedó con el tiquete “incorrecto” y realizó uno nuevo para su cliente. Cabe señalar que aquel error le costó al tendero 18 yuanes (un poco más de dos dólares), ya que tuvo que pagarlo con su propio dinero.

El hombre ganó el premio mayor de 43 mil dólares (195 millones de pesos colombianos). - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pero ese error le cambiaría la vida, aquel juego “defectuoso” y que el señor Zhu tuvo que comprar a regañadientes resultó ser el ganador. El hombre ganó el premio mayor de 43 mil dólares (195 millones de pesos colombianos).

Hasta el momento se sabe que el ganador tiene planeado costear la boda de su hijo con parte del dinero.

Se ganó la lotería tres veces

El hombre de 52 años, quien se dedica a conducir transporte de carga, ya ha ganado tres veces los sorteos de la lotería de Maryland, en cada uno de ellos ganó 50.000 dólares, es decir, ya cuenta con un acumulado cercano a 150.000 dólares sin descuentos de impuestos, lo que equivaldría a unos $690.855.000 millones de pesos aproximadamente.

Pues bien, luego de ganar su último premio, el hombre que indicó que desea mantenerse en el anonimato, indicó que una de las razones que lo ha llevado a ganarse los sorteos es ser fiel a un número, así como apostar en múltiples ocasiones, según se recoge en una misiva de la lotería de Maryland.

El hombre afirma que la fidelidad a su número y al jugar en el sorteo es lo que ha hecho que gane tantas veces. (Imagen de referencia). - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Gané el año pasado y le volví a pegar cuando mi esposa me dijo que jugáramos con ese mismo número”, afirmó el hombre en la misiva, indicando que ha sido fiel al “48548″, y este no le ha fallado, tres veces ha ganado y espera seguir apostándole a estos dígitos.

“Juego a la lotería todo el tiempo. Nunca sabes. No puedes ganar si no estás en él”, recalcó el hombre para la compañía de loterías, indicando además que, con el dinero espera pagarse unas vacaciones con su esposa, y luego volver a comprar la lotería para incrementar sus ganancias, puesto que, para el tres veces ganador, la persistencia es la clave.