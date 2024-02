Abuela fallece tras conocer la muerte de su nieta, sus cuerpos fueron enterrados uno junto al otro

Un hecho lamentable se ha presentado en México luego de que Melany, una joven de 23 años, fuera asesinada en el Estado de México y encontrada sin vida en un motel de la autopista Toluca-Naucalpan. No siendo suficiente para la familia, esta trágica noticia tuvo un desenlace peor.

La joven salió de su domicilio el pasado viernes 16 de febrero y no regresó, fue cuando al día siguiente fue hallada sin vida a la altura del poblado de San Antonio La Fe, el cuerpo fue encontrado por empleados del lugar quienes señalaron que la joven habría ingresado con un hombre que salió solo horas después , según el diario El Milenio.

Si bien hasta el momento no se conoce quién es el responsable de este fatídico hecho, ha causado indignación en las redes sociales a tal punto de que se ha creado una campaña para exigir justicia por el feminicidio de Melany y la muerte de su abuela a raíz del hecho.

“Aunque la familia no ha querido manifestarse, no ha querido decir lo que realmente pasó, como colectiva estamos preocupadas porque al igual quien nos dice que al rato no puede ser una prima, una hermana”, declaró una de las integrantes de la colectiva que exige justicia para la familia, según TV Azteca.