Agreden brutalmente a colombiano en Malta tras final del Mundial: “lo que recuerdo es que estaba en el piso recibiendo golpes”

Sergio Ramirez Lesmes es un colombiano como muchos que decide continuar su vida fuera del país. Su elección lo llevó hasta Malta, un archipiélago del Mediterráneo, que se ubica entre Sicilia y la costa de África.

Sergio es fotógrafo de profesión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, y tiene 33 años, de los cuales los últimos tres los ha vivido junto a su pareja en Malta, donde trabaja en una agencia de publicidad.

Ayer, domingo 19 de diciembre, cuando gran parte de los hinchas del fútbol se disponían a ver la final entre Argentina y Francia, Sergio decidió salir con su novia a comer algo y a ver el encuentro mundialista en un restaurante de la ciudad.

Al ver a Messi levantar la Copa del Mundo, ambos deciden ir a dar una vuelta en la zona de ‘Paceville’, donde están ubicados algunos de los bares de la ciudad. En ese momento, se encuentran con otro grupo de amigos y entraron al bar latino ‘Native’, se hicieron al ambiente, tomaron algunos tragos y al terminar sus bebidas deciden dejar el lugar.

Cuando entraron al otro bar, no duraron ni 5 minutos antes de que quisieran regresar a ‘Native’, pues no se sintieron a gusto en el nuevo establecimiento.

Los amigos y la novia de Sergio lograron entrar nuevamente al bar ‘Native’, pero él no. La persona de seguridad lo detuvo en la entrada y le pidió que se quitara la gorra que traía puesta, pues creía que Sergio podría traer algo en ella.

El colombiano decide quitarse la gorra, se la muestra al encargado de la seguridad del lugar, quien le permite entrar. “A los 5 segundos, la misma persona de seguridad me jaló de la camisa y me sacó del bar”, narró Sergio en entrevista con SEMANA.

El joven decide sacar el celular y grabar lo que estaba sucediendo, pues le había parecido una injusticia que pese al filtro de seguridad que lo detuvo en la entrada, no le hayan permitido pasar: “a mi fue al único que no me dejaron entrar”.

En ese momento, Sergio fue atacado por varios hombres a las afueras del bar. Algunos testigos aseguran que fueron varios guardas de seguridad de otros bares que agredieron físicamente al colombiano sin ninguna explicación. “Lo que recuerdo es que estaba en el piso boca abajo recibiendo golpes”, aseguró en entrevista con SEMANA.

Sergio Ramírez fue golpeado presuntamente por guardas de seguridad de algunos bares de Malta después de la final del Mundial entre Argentina y Francia - Foto: Cortesía Sergio Ramírez

Sin poder defenderse, Sergio logró salir del lugar y fue llevado por su pareja al Hospital Mater Dei, ubicado en Msida, una ciudad del puerto, en el noreste de Malta, donde los doctores de turno lo revisaron y le atendieron rápidamente.

Según el reporte médico que fue emitido después de los exámenes de rayos x, el chequeo médico y la revisión del oftalmólogo, el colombiano llegó con fractura maxilar y fractura en la nariz, y una lesión en el ojo izquierdo que requiere de un seguimiento especial para evitar que empeore.

Después de recibir los medicamentos y el alta médica en el hospital, Sergio decidió ir a poner la denuncia ante la Policía de St Julians y contarle lo sucedido a las autoridades.

Ramírez decidió ir con un amigo que habla maltés, para que pudiera explicarle a los agentes con detalles lo que le había sucedido. “Hice el reporte, los policías van a ver las cámaras a ver si encuentran algo”, precisó Sergio.

En diálogo con SEMANA, el colombiano aseguró que esta es una situación que pasa frecuentemente en Malta con diferentes tipos de persona, en especial con extranjeros, que son golpeados o injustamente expulsados de los establecimientos. “Me contactaron muchas personas a las que les había pasado lo mismo, los habían sacado sin motivo, los habían golpeado, pero nunca pasa nada”, puntualizó.