Alerta en el gobierno de China por baja tasa de matrimonios

A pesar de incentivos para lograr las uniones, los chinos no se sienten motivados para casarse.

La sociedad mundial cada vez piensa, más de dos veces, en si contraer nupcias es una de las acciones que se quiere realizar a mediano o largo plazo.

La elección entre tener una vida familiar y una profesional ha estado presente en varias comunidades alrededor del mundo hasta hoy día, por lo que, con la libertad que las mujeres han logrado al pasar de los años, en lo que concierne a elegir si se quieren casar o no, ha hecho que los matrimonios estén siendo cada vez más escasos, junto con otros factores.

El matrimonio es considerado como uno de los siete sacramentos en la Iglesia católica. - Foto: Getty Images

El costo de vida, la calidad de tiempo que los padres podrían dedicarle a un hijo, la situación mundial, el calentamiento global y la apatía de la población, han hecho que los jóvenes piensen muy bien si contraer matrimonio y formar una familia sea el estilo de vida que quieren llevar, desde el momento que dicen ‘acepto’ hasta, seguramente, la muerte.

Los matrimonios no han dejado de ser un negocio o un contrato entre dos partes, por lo que la cara legal de esta unión está muy bien definida para tratar temas como herencias y bienes compartidos, situaciones que en algunas ocasiones pueden ser un dolor de cabeza de resolver, por lo que los jóvenes también prefieren evitar pasar por estos líos legales.

¿Qué está pasando en China?

La nación asiática es la más poblada del mundo, por ahora, contando con 1.400 millones de personas, no obstante, se estima que la India superará a China a finales de este año y se convertirá en el país con más habitantes.

Debido a que China tuvo vigente por largo tiempo la ley de hijo único, la tasa de natalidad en el país fue disminuyendo poco a poco, además de que casi no nacían niñas, por lo que ahora se ve una desproporción entre hombres y mujeres adultos, dando como resultado que existan menos matrimonios, sea por decisión de la mujer o porque simplemente no las hay.

La elección entre tener una vida profesional o una familiar ha hecho que las personas desistan de casarse. - Foto: Getty Images

De acuerdo al último censo poblacional en China, efectuado en 2020, entre individuos de 20 a 40 años habían 17.52 millones más de hombres que de mujeres, lo que se traduce en que, aunque exista voluntad de casarse, no hay con quién. También, en 2010 las mujeres se casaban en promedio a los 24 años, y diez años después lo hacían casi a los 28 años.

Matrimonio a la baja

Con base en datos suministrados por el Ministerio de Asuntos Civiles, desde el 2013 se ha venido dando una baja paulatina en la tasa de matrimonios, en donde, para esa fecha se registraron 13.46 millones de matrimonios.

Seguidamente para 2019, la cantidad de matrimonios cayó por primera vez debajo de los diez millones, por lo que se encendieron las alertas ya que, siguiendo así, la población podría comenzar a decaer, dando origen a un país envejecido, a mediano plazo.

Los matrimonios suelen venir acompañados de altos costos para cada uno de los miembros y sus familias. - Foto: Getty Images

En 2021 se registraron 7.63 millones de matrimonios lo que significó la baja considerable de este tipo de uniones. Finalmente para 2022 hubo 6.83 millones de nupcias, cifras similares a las presentadas en la década de los 80, cuando el país asiático no era tan poblado como lo es hoy.

Aunque el gobierno chino está consciente de que la población no quiere dejar viejas prácticas tradicionales para contraer matrimonio y algunos sectores no han tenido la voluntad de migrar hacia nuevos ritos más modernos, la crianza de un hijo, los costos del embarazo y la escolarización de los menores han hecho que China haya dejado atrás la ley del hijo único y brinde beneficios económicos a las parejas que quieran casarse, con el fin de que la sociedad china no envejezca tan rápido, como lo que actualmente sucede en Europa.

La tasa de matrimonios ha bajado durante diez años consecutivos, por lo que el gobierno chino se vería en la tarea de replantear sus planes para poblar su nación, que, a pesar de ser la más habitada del mundo, no parece ser suficiente.