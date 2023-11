¿Algo se mueve en Venezuela? Estos son los acuerdos entre el régimen de Maduro y la oposición de cara a 2024

No obstante, para el aprovechamiento pleno y eficiente de los recursos que generarán las operaciones autorizadas ahora por la OFAC ( Oficina de Control de Activos Extranjeros , Office of Foreign Assets Control ) se exigen, además del cumplimiento de una serie de compromisos políticos, algunos cambios en la dirección económica del país.

Gobierno y oposición

Estos acuerdos constituyen avances sobre las negociaciones iniciadas en Ciudad de México en agosto de 2021. Las operaciones autorizadas en los ámbitos de la explotación de hidrocarburos (petróleo y gas) brindan una oportunidad al país para incrementar los flujos externos de recursos. No obstante, esta autorización es temporal y su renovación está sujeta a si Venezuela cumple los compromisos respecto a la hoja de ruta electoral y las personas detenidas de manera indebida .