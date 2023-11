“Nadie puede desconocer los resultados”, opositores al chavismo en Venezuela reiteran apoyo a María Corina Machado

Desconocimiento de resultados

La sentencia de suspensión reciente del tribunal declaró procedente un recurso contencioso electoral, presentado por el diputado José Brito contra la Comisión Nacional Primaria, por no haberle permitido participar en el evento de las primarias.

“La primaria fue un absoluto, rotundo e inobjetable éxito y eso no lo van a borrar ni citaciones ni sentencias”, añadió Pilieri. “Es muy claro: el gobierno perdió y el país ganó”.

Actualmente Machado tiene una inhabilitación para postular y ejercer cargos públicos, aunque ella lo desconoce. No obstante, la corte suprema reafirmó en su sentencia la sanción al referirse a ella como “ciudadana inhabilitada de manera firme por 15 años” por supuesta corrupción y promover sanciones.

Firme

Tras la suspensión de resultados por parte del supremo, Machado dijo en declaraciones al diario ABC de España, que no se dejará amedrentar por la sentencia: “Me habilitaron los 2,5 millones de votos de las primarias el 22 de octubre, es un hecho y un mandato. Y me voy a inscribir el próximo año, aunque Maduro no quiera, y lo voy a derrotar”.