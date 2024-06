Tensión en Congreso de Argentina: manifestantes arrojaron bombas molotov tras fuertes protestas contra importante reforma de Milei

“Necesitamos que esta represión cese. Le pedimos que intervenga para cesar con estos actos”, exigió en el recinto la senadora opositora Nora Giménez. La policía no hizo comentarios en lo inmediato sobre lo ocurrido.

La reforma laboral en particular “vuelve al siglo pasado cuando el empleado no tenía ningún derecho laboral; no resiste el análisis constitucional y va a generar conflicto y litigiosidad”, acusó el senador opositor Mariano Recalde.