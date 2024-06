Unión Europea ante grandes tareas, pero falta el dinero

La situación es aún más complicada para los 20 miembros de la eurozona con moneda común, el euro. Después de todo, se les aplican normas claras: la deuda no puede superar el 60 por ciento del poder económico anual (Producto Interior bruto PIB), y existe un límite máximo del 3 por ciento para el déficit del presupuesto público. Estos límites se suspendieron durante la pandemia del coronavirus, pero ahora vuelven a entrar en vigor. Los países que no los cumplan se arriesgan a recibir sanciones.

Protección del clima, inversión vital

Pero no todos están de acuerdo en que la prudencia fiscal deba desempeñar un papel principal en estos momentos. Tea Jarc, de la Confederación Europea de Sindicatos, sostiene que el gasto en la lucha contra el cambio climático no es un gasto de consumo irresponsable, sino una inversión vital. “Si no estamos dispuestos a realizar las inversiones necesarias, sino a imponer medidas de austeridad, es evidente que el Pacto Verde no es una prioridad”, declaró Jarc en Bruselas.