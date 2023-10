Ampliación del muro en la frontera: ¿Habrá algún cambio en la política migratoria de Estados Unidos?

Así, subrayó que desde el primer momento, la Administración Biden “tiene como política no construir muros”, algo que ha dicho “no haber quebrantado”. En este sentido, ha recalcado que el presidente se opone a esta medida, según informaciones de la cadena de televisión CBS.

El muro “no se va a construir”

“Creo que no se van a construir, porque así suele pasar en otros países, en palacio las cosas caminan despacio”, declaró el presidente López Obrador durante su habitual rueda de prensa matutina.

“No se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron. Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelve nada”, afirmó López Obrador.