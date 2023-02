Argentina: el gobierno de Buenos Aires propone que los estudiantes no tengan que repetir años en el colegio

El gobierno de la provinicia de Buenos Aires, en Argentina, propuso un polémico proyecto para eliminar la repetición de años académicos para los estudiantes de secundaria, es decir, bachillerato. La propuesta ha sido fuertemente discutida.

“Hay consenso de que aquellos que repiten no aprenden más en el año que repiten, entonces tenemos que hacer un régimen de promoción distinto. Eso está en estudio y lo vamos a tratar”, fue lo que declaró el director general de Cultura y Educación de Buenos Aires, Alberto Sileoni.

Buenos Aires. De acuerdo con los creadores de la propuesta, repetir años no genera mayor aprendizaje en los estudiantes. - Foto: Getty Images

Muchos opositores de la propuesta han hablado esta opción como: “otro fracaso del kirchnerismo”, de acuerdo con el diario El Clarín de Argentina.

La propuesta

De acuerdo con Sileoni, la medida no se adoptaría este año sino a futuro: “Venimos trabajando durante todo este año, hay que modificar lo que se llama el régimen académico, la asistencia, la evaluación, la repitencia”, dijo aclarando que el tema de repetir años es apenas uno a considerar.

“Hay que modificar los planes de estudio, los contenidos de las materias. Así que se anunció algo que no va a ocurrir este año. Sí este año nos vamos a dedicar a trabajar mucho con las escuelas, a modificar algunas cuestiones, pero no las que tienen que ver con estas cosas que han salido en los diarios. Para eso nos vamos a tomar más tiempo, trabajaremos en consenso con los directivos y los docentes”.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pertence a la misma coalición que el presidente de izquierda, Alberto Fernández. - Foto: Getty Images / Bloomberg

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que equivale a un departamento en Colombia, es Axel Kicillof, quien resultó elegido en 2019 por la coalición Frente de Todos, la misma del presidente actual de izquierda Alberto Fernández.

De acuerdo con la información que hay hasta el momento la reforma incluye cambios en los mecanismos de evaluación para que los estudiantes aprueben un año.

Sileoni enfatizó que se busca mejorar el nivel de aprendizaje: “Lo que queremos es hacer una secundaria con más aprendizaje, no es más facilismo. Ningún pibe va a salir de la secundaria sin aprobar todas las materias, pensamos en algo que sea más rigurosa, pero también si le pedimos esfuerzo a los pibes y pibas, lo que tenemos que hacer como estado es invertir más y eso forma parte de esta actualización”, dijo, de acuerdo con El Clarín.

El funcionario puso como ejemplo a países como Paraguay y Uruguay, que no contemplan la repetición de cursos durante los años de colegio: “Ya no hay discusión sobre si la repitencia es buena o mala, hay consenso que no resuelve los problemas, el punto es cómo salimos de la repitencia. Nosotros creemos con más esfuerzo, aprendizaje y más Estado atrás”, aseguró Sileoni con contundencia.

Duras críticas

Diputados y senadores de la provincia se han opuesto a la propuesta con un comunicado en el que manifiestan “Rechazamos el intento de modificación que pretende generalizar pautas excepcionales atentando contra la calidad y el aprendizaje de los alumnos y alumnas bonaerenses”.

“Otro fracaso del Kirchnerismo. Odian el esfuerzo, el estudio y el trabajo”, afirmó el senador provincial Joaquín de la Torre, en contra de la medida. - Foto: Getty Images / Taiyou Nomachi

Cristian Ritondo, diputado nacional por Buenos Aires y aspirante a la gobernación en las elecciones de 2023, aseguró: “Kicillof y el ministro Baradel no van a parar hasta desterrar todo símbolo de meritocracia. ¿Esta es la educación que queremos para nuestros hijos? Tenemos que priorizar la excelencia ante la mediocridad”, aseguró.

“Otro fracaso del Kirchnerismo. Odian el esfuerzo, el estudio y el trabajo”, afirmó el senador provincial Joaquín de la Torre.

De otro lado, el diputado nacional Martín Tetaz se manifestó en el mismo sentido y criticó lo que en sus palabras es la esencia del Kirchnerismo, movimiento al que pertenece el presidente Fernández: “Este es el modelo del Kirchnerismo; romper la relación entre el esfuerzo y el resultado, en la economía, en la escuela, en las jubilaciones. Basta de mediocridad”, dijo.