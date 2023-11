Así es la jornada laboral de solo 3 días que propone Bill Gates

El multimillonario Bill Gates cree que la tecnología no reemplazará a los humanos, pero podría hacer posible una semana laboral de tres días. El filántropo compartió sus puntos de vista mientras hablaba con el comediante y escritor sudafricano Trevor Noah en su podcast ‘What Now’.

El cofundador de Microsoft, de 68 años, compartió sus puntos de vista mientras hablaba con el comediante y escritor sudafricano Trevor Noah en su podcast ‘What Now’. Sobre la aprensión colectiva de que la IA se apoderará de los empleos humanos, Gates dijo que la IA no eliminará los empleos, sino que “los cambiará para siempre”.

Cuando Noah preguntó sobre la amenaza de la inteligencia artificial a los empleos, Gates dijo que algún día podría llegar un momento en que los humanos “ no tengan que trabajar tan duro”.

“No creo que el impacto de la IA sea tan dramático como el de la Revolución Industrial, pero ciertamente será tan grande como la introducción de la PC. Las aplicaciones de procesamiento de textos no acabaron con el trabajo de oficina, pero lo cambiaron para siempre”. dijo el multimillonario.

"Otra cosa que tengo clara es que el futuro de la IA no es tan sombrío como algunas personas piensan ni tan optimista como otros piensan. Los riesgos son reales, pero soy optimista en cuanto a que se pueden gestionar", añadió.

“Otra cosa que tengo clara es que el futuro de la IA no es tan sombrío como algunas personas piensan ni tan optimista como otros piensan. Los riesgos son reales, pero soy optimista en cuanto a que se pueden gestionar”, añadió.

Discusión sobre la Inteligencia Artificial

“En situaciones anteriores, cuando las cosas eran así de difíciles, la reacción natural... era ignorar el problema y dejar que otro hiciera el trabajo. Pero con la IA no podemos ser como avestruces metiendo la cabeza en la arena”, dijo. “Soy muy optimista con respecto a la IA, pero eso no significa que no vaya a haber algunas sacudidas por el camino”, añadió Altman, de OpenAI, al entrar en la reunión.