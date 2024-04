Así fue como Rodolfo Sancho se enteró de que su hijo Daniel mató al colombiano Edwin Arrieta. El actor rompe su silencio de cara al juicio

Coincidiendo con el arranque del juicio por el que Daniel Sancho se enfrenta a la pena de muerte en Tailandia por el presunto asesinato premeditado y descuartizamiento de Edwin Arrieta, el 3 de agosto de 2023, HBO Max estrenó ‘El Caso Sancho’. Un documental que repasa, con pruebas, testigos y testimonios inéditos, todo lo sucedido desde que el cocinero español fue detenido por su presunta implicación en el crimen del cirujano colombiano.

Y el protagonista del episodio ‘Cero’ es Rodolfo Sancho, que por primera vez ha roto su silencio para revelar en primera persona cómo se enteró de la detención de su hijo a miles de kilómetros de España. Sancho contó cómo ha sobrellevado la expectativa mediática sin precedentes que se ha creado en torno a este caso y a Daniel, que hasta ahora llevaba una vida lejos de los focos.

Tranquilo y sin escatimar en detalles, el conocido actor narró ante las cámaras de la plataforma de pago que está “bien” y que, a pesar de lo complicado de la situación, “intento estar estable, no tener grandes bajones ni grandes subidones”.

El actor español Rodolfo Sancho (C) llega al tribunal para asistir al juicio de su hijo Daniel Sancho Bronchalo, acusado de matar al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga y se expone a una pena de muerte como condena. (Foto de Lillian SUWANRUMPHA / AFP) | Foto: AFP

Rodolfo empieza recordando cuándo y a través de quién se enteró de que su hijo había sido detenido en Tailandia por asesinato: “El mismo día 5 (de agosto) me llamó mi hermano Félix muy shockeado y preocupado. Tardó en decirme exactamente lo que estaba pasando. Yo le acabé preguntando: ‘¿Pero está vivo?’. Y él me dice que sí, pero es que ‘ha pasado esto, yo te lo mando y tal’. Y me lo mandó y lo leí”.

“Fue esa sensación burdamente conocida como estar en una película”, confeso, al tiempo que aseguró que “dentro de la estupefacción” no podía creer lo que estaba sucediendo.

“Porque Daniel no tiene ese currículum de criminal o delincuente, enseguida me puse en marcha” y contactó con la Embajada Española en Tailandia -donde sabía que estaba su hijo para hacer “muay thai y practicar cocina tailandesa”- para enterarse de lo ocurrido.

Daniel Sancho conoció cuando será su juicio en Tailandia | Foto: TELECINCO.ES

“Aunque no he vivido algo así nunca reaccioné bastante rápido”, recordó.

“Mi primera reacción como te digo es estupefacción y no creerme a pies juntillas lo que están contando porque no cuadraba nada. Todo era muy extraño” añadió.

Sancho reveló que al día siguiente de su detención consiguió hablar con su hijo: “Cosa absolutamente estrambótica porque le dejaban tener el teléfono y todo, y él me cuenta lo que ha pasado. Yo no sé si ya estaba a punto de ir a Koh Samui, me bailan las fechas. Creo que fue el día 7 cuando le dejan el teléfono”.

“Y bueno, Daniel está ahí en estado de shock importante y me cuenta que ha tenido una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que ha acabado de una forma trágica. La conversación no fue muy larga la verdad. Se lo dejaban y quitaban el móvil. Algo así, no fue larga. No hacía falta más. Yo sabía lo que tenía que hacer desde el principio”, reveló el padre del chef español.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho tenían un vinculo desde hace meses | Foto: 'Mañaneros'/'Y ahora Sonsoles'

Rodolfo también habló sobre la reacción de su pareja, Xenia Tostado, cuándo le contó que Daniel había sido detenido.

“Se le quedaron los ojos como platos. Ella reaccionó con absoluta estupefacción y empieza el show”, confesó haciendo referencia al revuelo mediático que se ha creado en España en torno a su hijo y a Edwin Arrieta, al que evita nombrar.

Rodolfo reaparece tranquilo en el primer día de sesión del juicio contra su hijo

Coincidiendo con el estreno de la docuserie, Rodolfo asistió a la primera sesión del juicio contra su hijo, que se celebra a puerta cerrada en la Corte de Koh Samui desde este martes y está previsto que se alargue hasta el próximo 3 de mayo.

Tranquilo, sonriente y con gafas de sol, el actor ha revelado que Daniel “se encuentra bien” y se ha mostrado confiado con que la justicia crea su versión -que la muerte del colombiano fue accidental- y sea condenado por homicidio imprudente como pretende su equipo de defensa, y no a asesinato premeditado -que podría estar penado con pena de muerte- como solicita la Fiscalía.

El actor español Rodolfo Sancho (C) llega al tribunal para asistir al juicio de su hijo Daniel Sancho Bronchalo, acusado de matar al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga en la isla de Koh Pha Ngan en agosto de 2023, en el Tribunal Provincial de Koh Samui el 9 de abril de 2024. (Foto de Lillian SUWANRUMPHA / AFP) | Foto: AFP

Un tribunal de la turística isla tailandesa de Koh Samui empezó este martes, 9 de abril, el juicio contra el español Daniel Sancho, acusado de asesinar premeditadamente y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta, cuya familia pidió una sentencia “contundente”.

El acusado de 29 años, hijo del actor español Rodolfo Sancho, se declaró no culpable en una vista judicial en noviembre de este cruento caso ocurrido a principios de agosto en la isla vecina de Koh Pha Ngan, conocida por sus fiestas de luna llena.

En medio de un calor abrasador, el inicio del proceso contó con una amplia expectación mediática, aunque finalmente los reporteros no pudieron entrar a la diminuta sala de audiencias, debido a que el juicio se llevará a cabo a puerta cerrada, tras la decisión de la Corte provincial de Koh Samui, por motivos de “orden público”, según Infobae España.