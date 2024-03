Caso Daniel Sancho: versión de las autoridades tailandesas sobre la muerte de Edwin Arrieta es desmentido por informe forense

Cada día ser aproxima el juicio contra el español Daniel Sancho responsable del asesinato de Edwin Arrieta, en Tailandia en agosto de 2023, para conocer su condena que será en abril y este miércoles, 13 de marzo, se conocieron nuevos detalles que revelaron sus abogados de lo que será su estrategia de defensa para convencer al juez de que la muerte del médico colombiano fue un accidente y no un homicidio.

El número dos de la policía Tailandesa, Big Joke, también había dejado claro que el español no tenía escapatoria y que “arruinó su vida al cometer el crimen” contra el colombiano.

Un indicio de que Sancho no apuñaló a Arrieta

Según la televisión española, con base en el informe forense, no hay indicio de que Sancho hubiera apuñalado a Arrieta, pues los cuchillos que se encontraron no tiene ADN del médico y no llevarían a que el chef hubiera descuartizado al colombiano con esos utensilios.