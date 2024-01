Nuevo giro en el caso de Daniel Sancho: abogados revelan irregularidades y culpan a la policía tailandesa

Fiscalía en Madrid a favor de que un medio no divulgue imágenes sin permiso de Daniel Sancho, preso en Tailandia por la muerte de Edwin Arrieta

Dejando claro que su acusación no va contra el sistema judicial de Tailandia sino contra su Policía, los letrados han tachado el comportamiento de los agentes que detuvieron e interrogaron al español como un “auténtico escándalo”, asegurando que la declaración de Daniel no coincide con lo que realmente dijo. “Él no cambió su declaración, fue la policía quien la cambió al transcribirla” sostienen.