Jote Pe Hernández a Santiago Osorio: “Se hace ver defensor de Petro, pero anda dándonos abracitos y besitos a Angélica Lozano y a mí en las reuniones de partido”

En conversación con SEMANA, el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, se despachó fuertemente contra el representante a la Cámara Santiago Osorio de la misma bancada, luego de que el congresista pidiera la expulsión de su colega por un enfrentamiento que tuvo con la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico.

Hernández le dijo a Osorio que “deje de estar buscando pantalla y fama con mi nombre porque eso es lo que últimamente hacen los politiqueros que pertenecen al partido Verde y es buscar mencionar a Jota Pe para poder tener visualizaciones. No se burle de la gente. Él sabe muy bien que yo no voy a ser expulsado por mostrar cómo me está insultando una senadora tratándome de ‘animal’ y de ‘perro’”, aseguró Hernández.

Por su parte, Jota Pe le dijo a Osorio que no le venda a la gente una idea que no va a lograr proyectar en él. “Yo no voy a ser expulsado del partido porque sencillamente decidí mostrar que una senadora me estaba insultando”, aseguró el senador.

El congresista de la Alianza Verde negó que hasta el momento lo hayan llamado de la colectividad para preguntarle por lo sucedido con Pizarro. “Las directivas del partido saben que cada vez que yo he hecho un control político, una oposición, lo he hecho con sustento, con fundamentación, con argumentos”, dijo.

Y arremetió contra varios del petrismo. “Cuando usted mira a los que me han tratado así son siempre las mismas, las petristas, son María José Pizarro, Clara López, Isabel Zuleta, la desaparecida Piedad Córdoba, Mafe Carrascal, Susana Boreal, David Racero, Inti, Juvinao y Pedraza, son las mismas”, dijo.

Hernández dice que esa reacción se genera cuando hace denuncias graves, como sucedió en las últimas horas en el debate de control político en contra del ministro de Defensa Iván Velásquez, en el que denunció que Iván Cepeda había reconocido que se pactó con la guerrilla del ELN que recluten menores por encima de los 15 años, lo cual evidencia una gravedad en el conflicto armado y una violación a los derechos humanos.

“Van a mirar cómo me pueden destruir pero como no soy ladrón, no soy corrupto, no caigo en trampas, pues tildémoslo de machista, entonces por esa razón las directivas hasta el momento han respetado mi trabajo de control político”, afirmó Jota Pe.

Hernández volvió a reaccionar sobre estos hechos. “Son shows politiqueros buscando fama”, dijo.

“¿Por qué más conocen a Santiago?”, cuestionó Hernández. Además, agregó una duda bastante sensible. “Me pregunto, ¿qué relación tenía con el corrupto condenado Mario Castaño, le debe a Mario Castaño su llegada a la Cámara de Representantes?”, cuestionó Hernández, quien no quiso ahondar más sobre el tema por el momento.

Hernández lanzó un último dato no menor. “Este señor (Osorio) es un completo hipócrita, cuando nos vemos personalmente en reuniones de partido le falta besarme la mano, pero una vez sale tiene que hacer su show para poder validarse con sus seguidores de izquierda. Se hace ver defensor de Petro pero anda dándonos abracitos y besitos a Angélica Lozano y a mí en las reuniones de partido”, aseguró el senador.

El mensaje surge luego de que Osorio pidiera la expulsión de Jota Pe del partido. En una carta dirigida a Rodrigo Romero, presidente de la colectividad, el congresista asegura que el senador “se autoproclama admirador y seguidor de Alejandro Ordóñez, marchó en el último paro con figuras reconocidas del uribismo y quien en las últimas horas ha sido tendencia en el país por un hecho de violencia contra las mujeres, específicamente la senadora María José Pizarro”.