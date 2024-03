Ana Paola Agudelo, el noveno voto que tendría la ponencia negativa de la reforma a la Salud en la Comisión Séptima y que la deja virtualmente hundida

Las cuentas de la Comisión Séptima en la Cámara de Representantes parecen estar claras, por lo menos para hundir el polémico proyecto del gobierno de Gustavo Petro. A pesar de las maniobras del Gobierno y de varios de sus ministros, si se mantienen los anuncios que se han hecho en las últimas horas y los senadores no cambian de parecer a último momento, habría por lo menos nueve votos en contra de la iniciativa, lo que la dejaría liquidada.

Según le dijo a SEMANA la senadora Ana Paola Agudelo, del partido Mira, ella votará a favor de la ponencia negativa, que según las reglas del Congreso deberá ser la primera que se discuta. Aclara que hasta el momento no ha firmado un documento, a diferencia de los ocho congresistas que también respaldan la idea de hundir el proyecto porque ella no es ponente.

“Es importante aclarar que yo no firme la ponencia de archivo, como bien se dio a conocer, y tampoco firmé la ponencia positiva por una razón y es que yo no soy ponente de la reforma a la salud, por ende mi firma no va en ninguno de los textos”, aclaró la senadora.