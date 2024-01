Así son los pies de un hombre que lleva veinte años sin utilizar zapatos

Joseph DeRuvo Jr. es un estadounidense que lleva 20 años sin llevar nada en los pies, tiene unos juanetes inoperables, que han causado que se acostumbre a no llevar zapatos por mucho tiempo.

Un juanete es una deformidad del pie que se da cuando la punta del dedo gordo del pie apunta hacia los demás dedos más pequeños y se crea un abultamiento en la base de la articulación del dedo gordo.

Joseph DeRuvo Jr. es un estadounidense que lleva 20 años sin llevar nada en los pies. | Foto: Imagen compartida por el medio CBC Canadá

La vida sin zapatos

De acuerdo con el medio CBC de Canadá, DeRuvo no usa zapatos en lo absoluto, ni siquiera en el frío del invierno en el estado de Connecticut, en la ciudad de Norwalk.

Joseph DeRuvo no utiliza zapatos, ni siquiera en invierno. | Foto: getty Images / Gregory Shamus

DeRuvo, quien es fotógrafo de profesión, es muy consciente de que a muchas personas no les gusta la forma en que asume el tema de sus pies, porque se lo hacen saber.

De acuerdo con DeRuvo, la sociedad no tiene mucha lógica en la forma en que juzga este tipo de cosas. | Foto: Imagen de @josephderuvo

De acuerdo con este hombre, la sociedad no tiene mucha lógica en la forma en que juzga este tipo de cosas. Según una conversación que tuvo con The New York Times, DeRuvo dijo que en algunas ocasiones se condena estar descalzo, mientras que en otras es bien visto.

DeRuvo también ha hablado de otro tema que lo impulsa a no usar zapatos y es que tiene un problema de ansiedad. | Foto: AFP

“Cuando me miran, dicen: ‘eso no está bien’. Pero, ya sabes, vas a la playa y hay puestos de comida donde comes y estás descalzo y, estás prácticamente desnudo y la gente parece estar de acuerdo con eso... La gente se engaña”, dijo DeRuvo.

“Cuando mis pies no tocan el suelo, me siento un poco más tenso que de costumbre. Pero cuando puedo sentir el suelo, realmente me ayuda y me da paz”. | Foto: @josephderuvo

La tranquilidad de los pies descalzos

DeRuvo también ha hablado de otro tema que lo impulsa a no usar zapatos y es que tiene un problema de ansiedad y el hecho de estar sin zapatos, con los pies firmes sobre la tierra, lo hace sentir mucho más tranquilo.

“Cuando mis pies no tocan el suelo, me siento un poco más tenso que de costumbre. Pero cuando puedo sentir el suelo, realmente me ayuda y me da paz”, dice DeRuvo.

Y tiene también otra razón, aún más espiritual, religiosa: “(En la) historia del Antiguo Testamento, Dios está hablando a Moisés desde la zarza. Dios dice: ‘Esta tierra es santa’”, dice, haciendo referencia a que, desde ese punto de vista, es adecuado tocar la tierra con los pies. “Me aferro a eso (esa idea) y trato de llevarlo lo más lejos posible”, añade.

Un juanete es una deformidad del pie que se da cuando la punta del dedo gordo del pie apunta hacia los demás dedos más pequeños y se crea un abultamiento en la base de la articulación del dedo gordo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los obstáculos

DeRuvo cuenta que muchas veces lo han intentado discriminar cuando entra a un local comercial, pero dice que siempre cuestiona esas normas, porque realmente no hay ninguna justificación para que lo hagan y siempre, cuenta, lo hace con calma.

DeRuvo cuenta que muchas veces lo han intentado discriminar cuando entra a un local comercial, pero dice que siempre cuestiona esas normas. | Foto: AFP

Dice que, dados los obstáculos que existen en el suelo, en sus chequeos médicos siempre le revisan bien los pies y tobillos: “Cuando voy al chequeo médico, me toma el pulso en la muñeca, pero también en el tobillo. Y siempre se queda estupefacto de que mi pulso en el tobillo es más fuerte que el de la mayoría de las personas en sus muñecas. El cuerpo se adapta”, cuenta, según CBC de Canadá.

Para evitar enterrarse cosas al caminar, dice que vive muy consciente del terreno que pisa: “Quiero decir, no te permite estar distraído cuando caminas. Tienes que ser consciente de dónde pisas, dónde colocas el pie y cómo estás rodando”.

"No te permite estar distraído cuando caminas. Tienes que ser consciente de dónde pisas, dónde colocas el pie". | Foto: Imagen compartida por CBC Canadá

Solo hay un par de momentos breves y excepcionales en los que usa zapatos, uno de esos es cuando esté soldando en su taller, que calza unos mocasines.

Otro es cuando va al al gimnasio, dura unos 45 minutos con los zapatos puestos. “Y mientras salgo por la puerta, me quito los zapatos y camino descalzo hacia el auto”, dice. “Una vez que me quito los zapatos, realmente no quiero tener que volver a ponérmelos para nada”, agrega.

