El extraño y peligroso castigo de unos papás que se volvió viral: envolvieron a su pequeño hijo en plástico

La influencer Savannah Glembin en Estados Unidos publicó, junto con su pareja, un video de su pequeño Gunner, de unos dos años, en el que ambos lo envuelven en papel transparente como si fuera un juego y con la intención de llegar a ser virales. Ellos parecen divertirse, el niño no. Horas después Glembin apareció en sus redes sociales contando que las autoridades le quitaron a su hijo.

¿Qué pasó?

Savannah Glembin inició su carrera en las redes sociales intentando ser una influencer de las fuerzas militares, poco a poco se fue decantando por crear contenidos en Only Fans y es una estrella en esta red, especializada en contenidos para adultos. La mujer gana cerca de 42.000 dólares mensuales, cerca de 200 millones en pesos colombianos, a través de su cuenta de Only Fans.

Glembin tiene también una cuenta en TikTok con más de 1,1 millones de seguidores, donde ella y su esposo compartieron recientemente imágenes en las que se ve al pequeño, de cerca de dos años o menos, completamente envuelto en papel transparente de cocina.

A excepción de la cabeza y la parte baja de sus piernas, el pequeño cuerpo del niño está completamente envuelto en varias capas de plástico transparente y no puede moverse, en lo más mínimo, por lo que es su papá, quien lleva uniforme militar en el video, quien lo transporta de un punto a otro.

Aunque al papá parece divertirle la imagen, así como a su mamá, quien graba el video, el niño no sonríe en ningún momento, al contrario, las imágenes compartidas por algunos usuarios, que rescataron el video que ya fue borrado por la pareja, permite ver la cara de angustia del menor.

Las disculpas

La mujer apareció más tarde en un video hablando sobre lo que pasó: “(Nuestro hijo) nos ha sido arrebatado hasta que CPS (Servicios de Protección para Niños) pueda evaluar nuestra casa, porque publiqué un video de mi esposo y mi hijo jugando”.

La mujer se queja de lo que ha sucedido y asegura: “Él se estaba riendo y sonriendo, y fue algo divertido”.

“No veo qué es gracioso aquí. No entiendo cómo es divertido poner a tu hijo pequeño en una posición incómoda y luego publicarlo para que lo vean. No solo no hiciste esto para tu propio entretenimiento, sino que pensaste que iba a ser el entretenimiento de todos”, dice la usuaria @auntkaren0 quien rescató el video original y lo muestra, después de aclarar: “esto me parece abuso”.

“Nosotros no lastimaríamos a nuestro hijo” dice la mujer en el video “él ha sido lo mejor que nos ha pasado”. La gente responde con contundencia también a este nuevo video: “Chica, si tu hijo es “lo mejor que te ha pasado”, ¿Como puedes tratarlo así ?″

“Para empezar, utilizar niños para contenidos debería ser ilegal. Entiendo que no lo es, pero estás creando una huella digital que ellos no pueden consentir”, escribió una usuaria respondiendo al video de la madre explicando.

¡Eso no era jugar! Eso fue tortura. Tengo claustrofobia severa como adulto, porque mis hermanos hicieron una m... como esta. Está llorando claramente” anota alguien más. “Tu hijo realmente se ve aterrorizado. No parece feliz, ni sonriente”, “No parecía que se estuviera riendo, tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué le harías eso a tu hijo solo para tener más vistas”, son otras de las opiniones.

Mientras que muchos criticaron las lágrimas del niño en el video original, otros usuarios hablaron de la falta de lágrimas de la madre en el video en que explica lo que pasó le cuestionan incluso haber subido un video explicando lo que pasó: “¿Por qué sientes la necesidad de publicar esto en las redes sociales? si se llevaran a mi hijo, publicar un vídeo en tiktok sería lo ÚLTIMO que se me pasaría por la cabeza”, le respondió una usuaria.