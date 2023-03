Una monja y un sacerdote se enamoran y ahora son virales en las redes con su historia de amor

Tomás Cam y Massiel Pereyra son una pareja que reside en Perú, pero el origen de la relación, y su historia de amor, por la particular forma en que se conocieron, ha trascendido las fronteras por todo el mundo hispanohablante.

En octubre del 2022, Tomás Cam publicó videos desde su cuenta de Tik Tok, en la que cuenta con más de 63.000 seguidores, contando la forma en que él y su actual pareja se conocieron, y hablando del día a día de su relación.

En uno de los videos la pareja mostraba una primera imagen en la que aparecían con sus hábitos y otra imagen en la que ya se veían con ropa normal y la pregunta inicial era: ¿cómo pasamos de esto a esto?, contrastando ambos momentos.

El joven cuenta que ambos tuvieron una formación “moral” dentro del convento y el seminario, y dice que están muy agradecidos por eso, que gracias a esa formación han tenido una relación mejor.

Aunque Tomás Cam estaba listo para ser sacerdote, su vida tomó otro camino, al igual que el de Massiel. Ambos decidieron, cada uno por su lado, dejar el camino que habían elegido en la iglesia católica para volver a la vida laica: “Yo salí del seminario después de siete años. Ella salió después de seis años en el convento”, contó.

Aunque se habían conocido estudiando teología, en ese primer momento no tenían una amistad, fue después de salir de su respectiva formación que se reencontraron y surgió el romance.

“Recuerdo haber hablado máximo, no sé, tres veces con ella en todos esos años. Realmente yo estaba superenfocado en lo mío”, dice Tomás.

¿Quién inició?

La primera en dejar la vida en el convento fue Massiel, Tomás regresó a la vida laica un año después de ella. Una vez fuera, se contactaron por redes sociales y así dieron comienzo a una relación sentimental.

Cam cuenta que tan pronto comenzó a hablar con ella simplemente quedó cautivado: “¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha, sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándola”, dice en uno de sus videos.

En los videos la pareja también habla de cómo era su vida durante su época de formación religiosa y el contraste con lo que viven actualmente.

Reacciones

Muchas personas reaccionan positivamente a su historia: “Me encanta su historia, Dios los bendiga 🙏”, dice un usuario en respuesta a uno de sus videos”; “Te deseo muchos éxitos en tu relación ex padrecito, las cosas pasan por algo y mientras sean feliz, Dios comprende en su infinita misericordia. 😇👍”, agrega.

Alguien más anotó una historia relacionada con ellos, en respuesta a un video: “Que lindo son el testimonio de amor a Dios y amor de pareja. Me recuerdan a unos profesores que conocí en la iglesia, que al igual que ustedes estudiaron en el seminario y convento, ahora ellos son esposos. Y reflejan eso bonito que reflejan ustedes” (sic).

En general, la respuesta de los internautas es reconocer que hay una unión que ellos lograron, por la casualidad de haber coincidido en sus años en sus estudios religiosos: “Vuelvo y repito… Dios no se equivoca ✨ Dios une a las personas de distintas maneras ✨ gracias por ser ejemplo de amor junto con Dios🌷” anotó otra usuaria, conmovida con la historia.