Día Internacional de la Mujer: Esta es la verdadera historia del famoso cartel “We can do it”

La imagen del cartel “We can do it” (nosotras podemos hacerlo) es uno de los íconos que normalmente se asocia a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Es conocida en el mundo por mostrar a una mujer con pañoleta, el pelo recogido y el brazo flexionado con el puño en alto, con una gesto de absoluta convicción.

La historia del cartel inició en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. - Foto: Getty Images

¿De dónde surge ese símbolo?

La historia del cartel inició en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Su propósito inicialmente fue una gestión empresarial para la Westinghouse Electric, una fábrica estadounidense de infraestructura, donde se elaboraban elementos como motores y turbinas que luego habrían tenido un uso en la guerra. El diseño estuvo a cargo de J. Howard Miller.

En el momento en que salió el cartel, muchos hombres habían ido a la guerra y este tipo de símbolos se usaban como una forma de incentivar a las mujeres, a insertarse en el mercado laboral, dado que había un desbalance en la mano de obra, por la cantidad de hombres que se encontraban ausentes.

Era también un modo de alentar a las mujeres a vincularse al mercado laboral, dado que para esa época, el rol de la mujer trabajadora era aún incipiente.

Además los carteles y mensajes relacionados invitaban a las mujeres a participar, desde su lugar de trabajo en Estados Unidos, en los esfuerzos de la guerra que libraban los hombres en otras latitudes y que en muchos casos eran sus propios padres o maridos.

J. Howard Miller

Miller vivió en la ciudad de Pittsburgh durante la guerra, su trabajo gráfico llamó la atención de Westinghouse Company, que llegó a tener un Comité Coordinador de Producción de Guerra, bajo la supervisión de la Junta Nacional de Producción Bélica de Estados Unidos.

Hoy en día el cartel es un símbolo del feminismo en el mundo. - Foto: REUTERS

Miller fue contratado para crear una serie de carteles a través de una empresa de publicidad, el propósito era mostrar a los propios trabajadores de la empresa. En total elaboró 42 carteles, cada uno estuvo exhibido durante dos semanas en las instalaciones, otros carteles de la serie mostraban una imagen mucho más tradicional de los roles masculinos y femeninos, mostrando a los hombres como los jefes a los que se podía acudir.

El cartel se transforma

Con el paso del tiempo el cartel fue tomado como un símbolo feminista, pero después de haber sido exhibido durante las dos semanas que le correspondían en febrero de 1943, el prácticamente desapareció por cuatro décadas.

En 1982 el cartel volvió a aparecer en un artículo del 'Washington Post' de carteles patrióticos. Y poco a poco se fue convirtiendo en un nuevo símbolo del feminismo. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En 1982 volvió a aparecer en un artículo del Washington Post de carteles patrióticos. Y poco a poco se fue convirtiendo en un nuevo símbolo del feminismo.

Naomi Parker Fraley es la mujer que habría inspirado la imagen que aparece en el cartel. Durante muchos años se consideró que la mujer del cartel era Geraldine Hoff Doyle, una obrera de Míchigan, pero fue la investigación del profesor James J. Kimble, profesor de la Universidad Seton Hall, que identificó en 2011 que la mujer del cartel era Parker Fraley.

Parker Fraley fue entrevistada por el profesor en el año 2015 cuando tenía 91 años. “Hoy en día las mujeres de este país necesitan algunos íconos. Si creen que soy una de ellos, estoy feliz de serlo”, aseguró Parker en la entrevista, cuando descubrió que ella era la imagen de la emblemática ilustración. A los 96 años Parker murió en Washington.

El trabajo de mujeres como Parker Fraley fue fundamental en ese momento de la economía de Estados Unidos y si bien el cartel hoy es símbolo del feminismo, es claro que inicialmente fue parte de una serie de material gráfico creado con fines comerciales.