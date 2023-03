Mujeres que inspiran: “El sector de energía tiene uno de los números más altos de participación de mujeres en cargos directivos”: Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen

Natalia Gutiérrez Jaramillo atesora una década de experiencia en el sector de los hidrocarburos en Colombia. Comenzó como coordinadora de la vicepresidencia de Proexport, en 2002, y como presidenta de la Agencia Nacional de Minería. Adicionalmente, ha tenido recorrido y experiencia como gerente general de las empresas Aluvia S.A.S y Cygnus Project S.A, además de gerente financiera de Winchester Oil and Gas S.A.

Asimismo, fue miembro de la Junta Directiva de Empresas de Interconexión Eléctrica, la Agencia Nacional de Infraestructura, Reficar, la refinería de Cartagena, Cormagdalena y la Financiera de Desarrollo Regional.

En 2013 se le midió al reto de ser viceministra de Minas y Energía, cargo en donde atendió problemáticas como el paro de pequeños mineros e impulsó el proceso de ingreso de Colombia a EITI. Una brillante trayectoria que la llevó a ser elegida, en 2019, como presidenta ejecutiva de Acolgen. Desde entonces, ha centrado sus esfuerzos en el sector energético, donde trabaja por un servicio de calidad para los colombianos.

Y aunque pudiera parecer que se trata de un sector dominado por hombres, Natalia Gutiérrez sostiene que tiene en realidad unos números bastante positivos en materia de equidad de género: Dentro del sector minero energético (electricidad, hidrocarburos y minería), el subsector eléctrico tiene la mayor participación femenina en el empleo total de las empresas, con un promedio de 33,2 %, y los mayores porcentajes de participación femenina en cargos de nivel 3 (gerencia media, con 39,6 %), nivel 4 (alta dirección, con 27,5 %) y nivel 5 (alta gerencia, con 26,3 %).

SEMANA conversó con esta líder empresarial sobre los retos que enfrenta.

¿Ha sido difícil para una mujer abrirse paso en un sector dominado por hombres hasta convertirse en presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Acolgen?

Tengo la fortuna de haber pasado por todos los vecindarios de este sector. Arranqué con petróleo, un área donde estuve casi 10 años. Después estuve en minería y ahora en energía. Creo que hay una idea preconcebida para la gente que está por fuera de este sector que cree que estos sectores son muy masculinos. Pero, en mi caso, he sido gratamente recibida y profundamente valorada en los equipos de trabajo y en la toma de decisiones y para dar lineamientos estratégicos. Por eso, pienso que lo que nos ha hecho falta es despertarles más el interés a las mujeres para que participen de este sector. No hay más mujeres, no porque haya barreras, sino porque de pronto no es tan demandado por las mujeres. La responsabilidad que tenemos las mujeres que hemos llegado aquí es despertar más interés.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen - Foto: Cortesía: Acolgen

Se habla de una meta que busca que al menos un 30 % de las mujeres estén en cargos de dirección. ¿Qué tanto se cumple en el sector energético?

Si uno mira los tres sectores, creo que el de energía o eléctrico tiene uno de los números más altos de participación en mujeres de cargos directivos. Adicionalmente, como gremio tomamos la iniciativa de participar en un programa del Ministerio de Minas y Energía para promover el liderazgo femenino en estas empresas. Y a nivel interno del gremio, por primera vez se escribió la política interna sobre igualdad de oportunidades. Muchas de nuestras empresas tienen una política de equipares en la que todos los días están luchando por lograr que por lo menos la mitad de los cargos de alta dirección estén en manos de mujeres.

En todo caso, no creo que se trate de darle un privilegio a un género por encima del otro. Es un tema de darles la oportunidad a los dos y de competir en igualdad de condiciones. Es poder asegurarnos de que exista igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en las organizaciones.

Usted mencionaba ahora que se trata de un asunto en doble vía: No solo que se abran oportunidades para las mujeres, sino que haya cada vez más mujeres que se interesen por el sector minero energético. ¿Qué perfiles está demandando este sector?

El sector energético es afortunado porque reúne muchas disciplinas. En mi caso, soy administradora de empresas con énfasis en finanzas y en negocios internacionales. Pero eso no quiere decir que existan otras disciplinas importantes y estratégicas en el sector. Hay oportunidades para ingenieras civiles, químicas, eléctricas, gestión humana, gestión de materiales y diseño. Y ahora las empresas demandan habilidades blandas, que propenden por personas con conocimientos en sus áreas, pero también con la capacidad de trabajar en equipo, de liderar equipos, de gestionar crisis. Adicionalmente, se manejan temas de trabajo social, con comunidades y de temas ambientales que exigen otras disciplinas. Entonces, el reto es que cada vez más quienes estamos en el sector podamos despertar el interés para que ingresen hombres y mujeres porque espacio hay para todos.

La llegada del actual Gobierno supuso un cambio para el sector minero energético. ¿Cuál es su mirada sobre esa visión de la era Petro?

Creemos que este gobierno llegó con unas promesas importantes. En nuestro caso, para la generación eléctrica, la transición energética está en la agenda mundial, no es una agenda de país. Y nosotros hacemos parte de esa plataforma para poder transitar hacia un mundo carbononeutral. Nosotros entendemos la nueva mirada que le está dando el Gobierno frente a una mayor participación de las comunidades en la generación eléctrica. Y creo que eso no se opone a los esfuerzos que las grandes empresas han hecho en los últimos 30 años para que tengamos energía eléctrica confiable y eficiente.

El Gobierno nacional se ha pronunciado recientemente sobre la necesidad de rebajar las tarifas de energía y buscaba hacerlo mediante un decreto...

Frente a las últimas medidas que se han tomado, nuestra posición es que queremos construir en una posición de diálogo, propositiva. Sabemos que hay unas coyunturas tarifarias que hay que trabajar, que queremos trabajar con el Gobierno. Ya le llevamos varias propuestas a la Ministra hace dos semanas. Y creo que lo mismo debe pasar con el resto de puntos de la cadena porque la generación es solo el 35 % por ciento del total del costo de la energía que nos llega a todos los colombianos. Lo importante es que haya una construcción colectiva con todos los sectores y se entienda que estamos trabajando sobre un modelo exitoso, que debido a una coyuntura inflacionaria y de crisis internacional ha tenido afectaciones. Pero, que el modelo que tenemos es tan bueno que no nos hemos apagado en los últimos 30 años, pese a varios fenómenos del niño.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen. - Foto: Acolgen

¿Cuáles son esas dos propuestas que están sobre la mesa?

Le hemos presentado al Gobierno, en cuanto a generación, trabajar sobre tres puntos: uno de ellos tiene que ver con las empresas que están muy descubiertas, que en su momento no hicieron la contratación que tenían que hacer, de contratos de energía a largo plazo, y que ahora están obligadas solo a comprar en bolsa. La idea es que se haga una especie de subasta o concurso para tratar de buscar que esas empresas puedan contratar. Segundo, estamos mirando cómo se les pone temporalmente un techo a los precios de bolsa, por tecnología. Es una propuesta que queremos desarrollar en asocio con el Gobierno. Y tercero, estamos promoviendo una opción para el punto de distribución de la energía, pues hay unos saldos muy grandes por cobrar. Y queremos proponer un mecanismo diferente de financiación con esos saldos que hay. Para que las distribuidoras no tengan que asumir ese cargo de financiar ese saldo, sino para que se transforme en un producto financiero y sea la banca multilateral la que financie estos saldos para mejorar la tarifa de energía.

¿Cómo se preparan desde Acolgen para recorrer el camino de la transición energética?

Nosotros tenemos el 80 % de la capacidad instalada del país. Y en las subastas de energía renovables no convencionales hemos aportado casi el 80 % de los proyectos. Hemos sido la energía base para arrancar con esta transición energética. Colombia tiene además una de las matrices más limpias del mundo hace mucho tiempo. Otros países tienen unas matrices más contaminantes. Pero es fundamental decir que la energía térmica y la energía hidroeléctrica de Colombia nos han permitido tener una matriz limpia y confiable. Hemos sido líderes además en energía solar y eólica. Osea, estamos montados en la transición energética hace mucho rato, pero esto no acaba solo en el tema de generación. Hay que electrificar las ciudades, la economía. Que el usuario final pueda gestionar su propio consumo de energía, que los hogares la consuman de manera eficiente, que se termine de dar la modernización del mercado. Tenemos que sacarnos de la cabeza que transición energética es paneles solares y energía eólica, va mucho ya allá de generar energía con otras tecnologías.