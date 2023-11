Atención: Hezbolá afirma que se suma a la tregua en Gaza “a condición de que Israel no ataque el sur de Líbano”

El partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, afirmó este viernes que se sumará a la tregua de cuatro días pactada entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza siempre y cuando el Ejército israelí no lleve a cabo ataques contra el sur de Líbano, tras semanas de enfrentamientos en la frontera.

“Nos sumamos a la tregua decretada en Gaza a condición de que Israel no ataque el sur de Líbano”, ha dicho una portavoz del grupo en declaraciones al diario libanés ‘L’Orient-Le Jour’. “Si lo hace, ciertamente no vamos a quedarnos de brazos cruzados”, ha manifestado, sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado por ahora sobre estas declaraciones.

"Nos sumamos a la tregua decretada en Gaza a condición de que Israel no ataque el sur de Líbano", ha dicho una portavoz del grupo en declaraciones al diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. "Si lo hace, ciertamente no vamos a quedarnos de brazos cruzados", ha manifestado, sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado por ahora sobre estas declaraciones. (AP Photo/Hussein Malla) | Foto: AP

“Detener el ciclo de violencia”

El vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, el jeque Alí Damush, manifestó este mismo viernes que “ el enemigo sionista no ha aceptado la tregua hasta que no ha fracasado en su intento de romper a la resistencia , romper la voluntad del pueblo de Gaza y expulsarlos de su tierra”.

“Es cierto que los israelíes han matado a más de 14.000 civiles, han herido a decenas de miles de gazatíes y han destruido grandes partes de la Franja, pero no han podido matar el espíritu de la resistencia entre el pueblo de Gaza”, reclamó, antes de insistir en que “el resultado de la resistencia y la paciencia supondrá una victoria al final”, tal y como recogió la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbolá.

Las acusaciones a Israel

“Tras más de un mes y medio de bombardeos destructivos y masacres masivas, no ha podido lograr ni uno de sus objetivos declarados. No pudo aplastar a la resistencia, no logró liberar a los prisioneros sionistas --en referencia a los rehenes-- ni pudo proteger sus asentamientos”, apuntó.