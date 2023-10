Atención: Muere Yamila Abdalá Taha al Shanti, fundadora de la rama femenina de Hamás en un bombardeo por parte de Israel contra Gaza

Quién era Al Shanti

Las actividades del Consejo Legislativo Palestino fueron suspendidas en 2007 y siguen en ese estado en la actualidad. Además no se han celebrado elecciones desde entonces, en parte por las diferencias entre los grupos y también debido a la negativa de Israel a permitir el voto en Jerusalén Este en la última ocasión en la que iban a haber salido adelante en 2022.