Lo último: “Parece que lo hizo el otro bando”, Biden llega a Israel y avala la versión sobre el ataque al hospital en una creciente tensión en Medio Oriente

Biden realizó unas breves declaraciones este miércoles, 18 de octubre, a los medios antes de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: “Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no vosotros”, ha dicho, para acto seguido admitir que “hay mucha gente por ahí que no está segura” de lo que ocurrió.