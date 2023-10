Video: volaron sillas y botellas durante riña entre simpatizantes y opositores de la campaña de Albert Corredor en Medellín

Albert Corredor se desmarca de Gustavo Petro, Daniel Quintero y del uribismo

“Yo no soy el candidato de Uribe, yo no soy el candidato de Petro. Daniel Quintero tiene su candidato que es Juan Carlos Upegui. Decir que me voy a bajar de la candidatura no es viable. No hemos tomado decisiones de coaliciones. Si Dios lo permite, vamos a ganar la Alcaldía de Medellín”, dijo Corredor.