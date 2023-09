Se calienta la campaña en Medellín: Albert Corredor y Felipe Vélez se agarraron durante un debate a la alcaldía

Todo empezó cuando Vélez estaba atendiendo una entrevista y vio a Corredor; empezó a recriminarlo delante de las cámaras de televisión. “Este señor (Corredor) con sus barras chiflando. Me interrumpieron la entrevista con Kienyke y me vino a saludar”, dijo Vélez.

Al parecer, toda la diferencia se generó porque las barras no se comportaron a la altura y, según Vélez, Corredor llevó a la mayoría para que chiflaran a los demás por lo que solo respondió a Vélez: “vaya pues sáquelos si es tan varón”.

No señor @AlbertCorredor , de malas vos y tus malas prácticas corruptas. Pensaste que con barras pagadas con la plata de la ciudad nos vas a meter miedo? Te fregaste porque a Medellín la vamos a defender #GranDebateDigitalMedellín @kienyke pic.twitter.com/OWxBfVT14q

La discusión fue bastante acalorada y muchos recriminaron a Vélez por haber increpado de esa manera a Corredor, quien mantuvo la calma y eso no permitió que el problema pasara a mayores.

No obstante, Corredor le preguntó a Vélez cuál era el problema de que hubiera barras en el público. “¿cuál es el problema? Que a ellos les choca que aquí haya gente de los barrios, especialmente a Federico Gutiérrez. Aquí está la gente de nosotros, a donde ellos no van”, dijo el candidato.

Al dirigirse a las barras de todos los candidatos, Corredor fue contundente: “esa desidia de ellos los tiene a ustedes y a sus barrios aguantando hambre. Hoy tenemos más de mil niños en condición de desnutrición aguda, eso pasa aquí (en Medellín) y en la Guajira... y no han gobernado pa´ la gente . Nosotros vamos a gobernar pa´los barrios de Medellín”.

Durante el debate Vélez insistió en que muchos de los asistentes a las barras asistieron porque les pagaron, pero no entregó pruebas de sus afirmaciones. Finalmente Federico Gutiérrez se pronunció sobre lo ocurrido, pero no entregó nombres de quien estaría ejerciendo presión. “No está bien es como utilizan a contratistas del Municipio, los traen obligados al debate a que insulten a otros candidatos. Es una lástima, no respetan las posiciones, agreden e insultan. Lo grave es que lo hacen con dineros públicos”.